Mit einer ganzen Reihe von KI-Algorithmen will ein schwedisches Startup Arbeitsunfälle vermeiden helfen. Ziel ist eine "Zukunft ohne Unfälle". Jetzt hat Buddywise eine Finanzspritze in Millionenhöhe erhalten - an Bord ist auch der Soundcloud-Gründer. Allein in Deutschland haben sich laut aktuellen Zahlen der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung im Jahr 2022 rund 792.000 meldepflichtige Arbeitsunfälle ereignet. 427 Menschen sind durch einen Unfall ...

