Krypto Geheimtipp: Diese 3 Presale-Coins haben ein 10x-Potenzial

Die Krypto-Welt gilt nicht ohne Grund als besonders volatil, denn Kurse können von heute auf morgen unglaubliche Gewinne verzeichnen. Somit bieten gerade noch junge Krypto-Projekte zwar ein gesteigertes Risiko, punkten dafür jedoch auch mit einem deutlich höheren Potenzial für schnelle Renditen. Klar ist, dass jeder interessierte Krypto-Anleger sich vorab genau über ein Projekt informieren und so viele Informationen wie möglich sammeln sollte. Aus diesem Grund stellen wir in den kommenden Abschnitten drei Krypto-Konzepte vor, die über ein besonders hohes Potenzial verfügen und sich gleichzeitig noch in der Phase des Initial Coin Offerings (ICO) befinden.

#1 - Dogecoin20 ($DOGE20)

Wohl jeder Krypto-Anleger, der sich ein wenig mit den verschiedenen Kryptowährungen und vor allem mit Meme-Coins beschäftigt, wird schon einmal von Dogecoin ($DOGE) gehört haben. Die erste Meme-Währung der Welt wurde bereits 2013 auf den Markt gebracht und sollte damals als humoristische Persiflage auf die ernste Bitcoin-Community agieren. Mittlerweile hat sich Dogecoin nicht nur zu einem festen Bestandteil der Krypto-Welt entwickelt, sondern dient als größter Meme-Coin der Welt auch als großes Vorbild für viele Nachfolger - nicht zuletzt auch deshalb, weil der $DOGE-Token seit seiner Einführung über 30.000 % an Wert zulegen konnte.

Einer dieser Nachfolger ist Dogecoin20 ($DOGE20), der erst vor wenigen Tagen in den Vorverkauf gestartet ist. Dabei möchte der junge Meme-Coin in die Fußstapfen von Dogecoin treten, jedoch eine modernere Version anbieten, die sich vor allem durch das durchdachte On-Chain Staking von der Konkurrenz abheben möchte. Dieses ist bereits jetzt im Presale freigeschaltet und kann somit auch von frühzeitigen Investoren genutzt werden - und zwar mit einer starken jährlichen prozentualen Rendite (APY) von 119 %. Die für das Staking zurückgehaltenen $DOGE20-Token sollen dabei über einen Zeitraum von zwei Jahren an alle Staking-Nutzer verteilt werden.

Darüber hinaus lässt sich im offiziellen Whitepaper eine ausführliche Roadmap für das Projekt finden, das genau den Plan für die kommenden Wochen und Monate erklärt. Dabei setzt das Entwicklerteam zunächst den Fokus auf den laufenden Presale und ein virales Marketing, sodass eine starke Community entstehen kann, die später für eine hohe Stabilität sorgen soll. Später soll nicht nur eine Listung auf verschiedenen Kryptobörsen erfolgen, sondern auch der Ausbau des Ökosystems ist geplant.

Aktuell wird $DOGE20 zu einem Preis von 0,000209 US-Dollar angeboten und konnte so bereits über 8,6 Millionen US-Dollar an Kapital sammeln. Wer frühzeitig in Dogecoin20 investiert, der wird zudem mit ersten Preiserhöhungen noch während des Vorverkaufs belohnt und könnte zudem eine Preissteigerung von 10x oder gar 100x erleben.

#2 - Green Bitcoin ($GBTC)

Einer der größten Kritikpunkte an Bitcoin ($BTC) ist der hohe Energieaufwand, der durch den Proof-of-Work-Algorithmus (PoW) entsteht. Dieser sorgt für Stabilität und Sicherheit im Bitcoin-Netzwerk und ist damit ein essentieller Bestandteil des Systems. Doch mit seinem hohen Energiebedarf gilt er heutzutage trotz seiner hohen Popularität als überholt, weshalb fast alle Altcoins mittlerweile auf eine Version des Proof-of-Stake (PoS) setzen. Hierbei werden über Staking-Pools Sicherheiten geschaffen, wobei selbst Ethereum ($ETH) bereits 2022 auf das PoS-System gewechselt hat. Kein Wunder, dass Bitcoin-Alternativen wie Green Bitcoin ($GBTC) derzeit besonders populär sind.

So setzt der $GBTC-Token als ERC-20-Token auf die Ethereum-Blockchain, orientiert sich jedoch trotzdem am Bitcoin-Ökosystem. So kann Green Bitcoin die besten Ideen und Konzepte aus beiden Systemen nutzen.

Green Bitcoin verbraucht wesentlich weniger Energie als Bitcoin.

Hierfür setzt Green Bitcoin auf das innovative Konzept "Gamifiziertes Green Staking", bei dem für Nutzer des offiziellen Staking-Programms exponentielle Prämien angeboten werden, die bei bis zu 100 % liegen. So können die Staking-Nutzer wöchentlich auf den Bitcoin-Kurs setzen. Haben sie mit ihrer Prognose recht gehabt, so erhalten sie Bonuszahlungen aus dem Staking-Reward-Programm. Darüber hinaus sind auch weitere Herausforderungen geplant, die noch während des aktuellen Presales implementiert werden sollen.

#3 - Sponge V2 ($SPONGEV2)

Bereits im Jahr 2023 konnte Sponge V1 ($SPONGE) auf sich aufmerksam machen, denn nach einem starken Vorverkauf erreichte der Meme-Coin nach dem offiziellen Launch sogar eine 100-fache Wertsteigerung. Der neue Sponge V2 ($SPONGEV2) möchte nun einen ähnlichen Weg beschreiten, bietet dafür jedoch eine Reihe an Neuerungen und Veränderungen sowie innovativer Ideen.

Dies beginnt bereits bei der Art und Weise, wie der $SPONGEV2-Token im Vorverkauf erhalten werden kann. Ein direkter Kauf ist nämlich nicht möglich, denn stattdessen wird das neue Stake-to-Bridge-Modell verwendet. Hier können interessierte Anleger den "alten" $SPONGE-Token kaufen und anlegen, um dadurch als Staking-Belohnung den Sponge V2 Token zu erhalten.

Hinzu kommt die Tatsache, dass die Entwickler aktuell an einem neuen Play-to-Earn-Game (P2E) arbeiten. Dieses soll später, nachdem Sponge V2 den Presale verlassen hat, die Möglichkeit bieten, durch das Spielen des Videospiels $SPONGEV2 zu verdienen. Dabei wird es zwei Varianten geben: Ein vollkommen kostenloses Modell sowie eine Variante, bei der interessierte Spieler den nativen Token einsetzen können.

Das Konzept scheint schon jetzt aufzugehen. Denn obwohl noch der Vorverkauf läuft, wurden bereits jetzt über 25 Millionen US-Dollar an Kapital gesammelt und im Staking-Programm eingesetzt. Ob Sponge V2 ebenfalls einen 100x-Pump erleben wird, ist schwer zu sagen. Doch sollte der Hype nach dem Launch genauso groß wie beim Vorgänger sein, ist das Potenzial für einen entsprechenden Wertanstieg durchaus vorhanden.

