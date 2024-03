(shareribs.com) London 25.03.2024 - Die Rohölpreise für Brent und WTI steigen zum Wochenauftakt wieder an. Die Marktteilnehmer sorgen sich um eine mögliche Eskalation in Osteuropa und im Nahen Osten. Nach den Schlägen der Ukraine gegen den russischen Ölsektor hat Russland die Luftangriffe gegen die zivile Infrastruktur in der Ukraine massiv verstärkt. Betroffen waren große Städte sowie die Hauptstadt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...