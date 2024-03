Paris (www.anleihencheck.de) - Das war jetzt keine so große Überraschung. Die US-Notenbank FED hat die Zinsen am Mittwoch nicht verändert, so die Analysten der BNP Paribas in ihrer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".Der Leitzins liege damit weiterhin in einer Spanne von 5,25 bis 5,50 Prozent. Auf der Sitzung habe es aber anscheinend einige Diskussionen gegeben. Die Notenbanker hätten nämlich am Ende festgestellt, dass durchaus Potenzial nach unten vorhanden sei. Im Jahresverlauf, so das Statement, könne man sich eine Senkung um insgesamt 0,75 Prozent vorstellen. Der Aktienmarkt habe darauf euphorisch reagiert und erneut auf einem Rekordniveau geschlossen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...