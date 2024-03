Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Renditen von Bundesanleihen und US-Treasuries sind vor allem zum Ende der vergangenen Woche spürbar gesunken, so die Analysten der DekaBank.Der Treiber für die gute Stimmung seien der überraschend dovishe Auftritt von FED-Chairman Powell beim FED-Meeting und der unveränderte Dot-Plot-Pfad der US-Notenbanker gewesen. Die Zinssenkungserwartungen an den Märkten hätten sich im Wochenverlauf weder für die FED noch die EZB spürbar verändert, die Renditen seien trotzdem gesunken. Besonders positiv hätten sich die Renditen von Staatsanleihen der Euro-Kernländer entwickelt. Nur italienische Staatsanleihen hätten da nicht ganz mithalten können und sich im Spread gegenüber Bunds etwas geweitet. Unternehmensanleihen und gedeckte sowie ungedeckte Financials hätten ebenfalls eine hervorragende Woche gehabt. Nur im High Yield-Bereich seien ein paar der Gewinne realisiert worden, was zu Spread-Ausweitungen geführt habe. (25.03.2024/alc/a/a) ...

