Frankfurt (www.fondscheck.de) - Seit Freitag ist ein neuer Exchange Traded Fund von UBS Asset Management auf Xetra und über den Handelsplatz Börse Frankfurt handelbar, so die Deutsche Börse AG.Mit dem UBS ETF (IE) MSCI Emerging Markets ex China Socially Responsible UCITS ETF (ISIN IE00BNC0MH93/ WKN A3CM9W) könnten Anleger*innen in ein breit diversifiziertes Portfolio aus großen und mittelgroßen Unternehmen investieren, die ihren Sitz in einem der 23 Schwellenländer mit Ausnahme von China hätten. Der Referenzindex decke rund 85 Prozent der Marktkapitalisierung jedes Landes ab. Die am stärksten vertretenen Länder seien Taiwan, Indien und Südkorea. Die Gewichtung der Emittenten sei auf maximal 5 Prozent begrenzt. ...

