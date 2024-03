Die Apo Asset Management GmbH (apoAsset) verstärkt ihr Team für Gesundheitsfonds zum 1. April 2024 mit Maxim Dimitruk als Investment Analyst Healthcare Der 33-Jährige Maxim Dimitruk kommt von der Bethmann Bank, wo er als Fondsmanager und Analyst tätig war. Maxim Dimitruk studierte in Wien, Frankfurt, London und an der Columbia Business School in New York. ...

