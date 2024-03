Steigen die Märkte in der Osterwoche?

Werbung







Ostern nähert sich. Die Freude vor den Feiertagen greift auch auf die Finanzmärkte über. Dies hat normalerweise einige Vorteile für Investoren, die von der speziellen "Konjunktur" profitieren können.



Die Entwicklung der Kapitalmärkte wird unter anderem von psychologischen Einflussfaktoren bestimmt. Diese Feststellung dient als Erklärungsansatz einer Marktanomalie im Vorfeld wichtiger Feiertage. Das Osterphänomen basiert auf der guten Stimmung aufgrund von Ostern, die sich wiederum in steigenden Börsennotierungen spiegelt. Seit 1988 steigt der Dax® in der Karwoche im Durchschnitt um 1,02%, dieser Wert liegt um 0,86% Prozentpunkte über dem Wochendurchschnitt.



Auch prägen diese positiven Ereignisse den amerikanischen Markt ein. Der S&P 500® wächst durchschnittlich um 0,76%. Besonders überzeugend ist die Wahrscheinlichkeit für steigende Notierungen, diese liegt bei 67% für die beiden Leitindizes.

Eine weitere Analyse über die möglichen Vorteile der Woche nach Ostern werden Sie in einer der nächsten Folgen von den tagesaktuellen Newsletter Daily Trading sehen. Wenn Sie Interesse an tiefergehenden Analysen haben, ist Daily Trading mit Sicherheit etwas für Sie.















Der Ausblick auf die Börsen-Woche



Welche Termine diese Woche kein/e Anleger/in verpassen sollte, lesen Sie im HSBC-Wochenausblick. Wir nehmen für Sie die Börsenkalender unter die Lupe und informieren Sie jeden Sonntag über die wichtigsten Quartalszahlen, Konjunkturdaten und mehr - schauen Sie direkt auf der HSBC-Homepage vorbei:







Beim Erwerb von Zertifikaten und Hebelprodukten sollten sich Anleger mit der Funktionsweise vertraut machen sowie die Chancen und Risiken kennen. Speziell die erhöhten Risiken bei Hebelprodukten sollten Anleger kennen. Zudem soll unbedingt auch auf die Bonität und damit auf das Ausfallrisiko des Emittenten geachtet werden. Weitere wichtige und wissenswerte Informationen zu unseren Produkten erhalten Sie unter der kostenlosen Rufnummer 0800 4000 910 oder auf unserer Internetseite www.hsbc-zertifikate.de .



Quelle: HSBC