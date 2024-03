"Survival of the fittest" wird häufig übersetzt mit "Der Stärkere überlebt". Korrekter wäre: der am besten Angepasste überlebt. Ähnlich ist es bei der Geldanlage. Auch hier ist nicht allein die Produktperformance wichtig, denn die kennt als Gegenspieler auch ein gewisses Risiko. Daher kommt es darauf an, dass die Anlage zum Anleger passt. Um das herauszufinden, braucht es eine ganzheitliche Perspektive der finanziellen Situation. Doch echte, ganzheitliche Ansätze in der Finanzplanung sind häufig zu teuer, zu aufwendig - und finden deshalb ...

Den vollständigen Artikel lesen ...