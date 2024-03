Nach Darstellung von SMC-Research habe die PRO DV AG 2023 zum vierten Mal in Folge ihren Umsatz und Gewinn steigern können und die Schätzungen der Analysten erneut übertroffen. SMC-Analyst Adam Jakubowski sieht auch die weiteren Perspektiven des Unternehmens positiv, konstatiert eine deutliche Unterbewertung und traut der Aktie ein Aufwärtspotenzial von weit mehr als 100 Prozent zu.

PRO DV habe laut SMC-Research den Umsatz 2023 um 7 Prozent auf 4,5 Mio. Euro gesteigert und auf dieser Grundlage das EBIT um 41 Prozent und den Jahresüberschuss um 46 Prozent auf jeweils 0,38 Mio. Euro erhöht. Damit seien nicht nur die eigenen Prognosen und die Schätzungen der Analysten - erneut - übertroffen, sondern auch mehrjährige Trends fortgesetzt worden. Die Phase, in der die Geschäftsentwicklung sehr anfällig für äußere Störungen und daher schwer prognostizierbar gewesen sei, sei inzwischen längst überwunden. Beginnend mit dem Jahr 2020 habe man zuletzt vier Mal in Folge die Erlöse und Margen steigern können, und das trotz des höchst herausfordernden gesamtwirtschaftlichen Umfelds.

Damit ernte PRO DV die Früchte der in den Vorjahren konsequent vollzogenen Ausrichtung auf das aktuelle Geschäftsmodell, mit dem PRO DV durchgehend Bereiche mit einem rasch steigenden Bedarf adressiert und in dem das Unternehmen über eine breite und wachsende Basis an stabilen Kundenbeziehungen verfüge.

Auch wenn der Vorstand, der allerdings zu vorsichtigen Prognosen neige, für 2024 nur ein leichtes Umsatzwachstum und einen etwas niedrigeren Gewinn erwarte, sehen die Analysten PRO DV in einer guten Lage, um die positive Entwicklung der letzten Jahre auch in Zukunft fortzusetzen. Auf dieser Basis sehen sie den fairen Wert nun bei 1,90 Euro je Aktie, was gegenüber dem aktuellen Börsenkurs ein Aufwärtspotenzial von weit mehr als 100 Prozent impliziere. Die von ihnen damit konstatierte deutliche Unterbewertung werde aber auch durch andere Kennzahlen belegt: Das KGV liege ebenso im einstelligen Bereich wie das Kurs-Cashflow-Verhältnis, zugleich werde der aktuelle Börsenwert zu einem Drittel durch die Liquidität abgedeckt.

Da PRO DV außerdem mit einer mehr als soliden Bilanz überzeuge, sehen die Analysten folglich ein attraktives Chance-Risiko-Profil und bestätigen ihr Urteil "Buy". (Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 25.03.2024 um 13:15 Uhr)

