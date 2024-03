© Foto: picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Richard Drew



Der Boeing-CEO wird im Rahmen einer umfassenden Umstrukturierung zum Jahresende gehen. Die Aktie steigt.Boeing hat am Montag bekanntgegeben, dass Chief Executive Dave Calhoun zum Jahresende zurücktreten wird. Calhouns Rücktritt nach fast fünf Jahren in dieser Funktion kommt zu einem Zeitpunkt, an dem er angesichts der jüngsten Probleme bei der Qualitätskontrolle von Boeing-Verkehrsflugzeugen zunehmend unter Druck gerät. "Wie Sie alle wissen, war der Unfall des Alaska Airlines Fluges 1282 ein Wendepunkt für Boeing", schrieb Calhoun am Montag an die Mitarbeiter. "Wir müssen weiterhin mit Demut und vollständiger Transparenz auf diesen Unfall reagieren. Außerdem müssen wir uns auf allen Ebenen …