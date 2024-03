Geht doch: Auch an Spezialwerten, die sonst wenig Beachtung finden, perlen gute Nachrichten nicht zwingend ab. So setzt die Maschinenfabrik Berthold Hermle zur nächsten Hauptversammlung am 3. Juli 2024 - inklusive Sonderausschüttung - eine Dividende von 15,05 Euro je Vorzugsaktie auf die Tagesordnung. Eine derart hohe Ausschüttung hat der von boersengefluester.de schon mehrfach vorgestellte Fräsmaschinenhersteller ... The post Hermle: Endlich wieder ein Dividenden-Hit appeared first on Boersengefluester.

Den vollständigen Artikel lesen ...