Ein mit Wasserstoff betriebener Personenzug hat nach Angaben des Schweizer Herstellers Stadler einen Langstreckenrekord aufgestellt. Der Zug sei ohne Nachtanken oder Aufladen 2.803 Kilometer gefahren, so das Unternehmen zu Wochenbeginn. Das dürfte auch bei der norwegische Hexagon Purus auf offene Ohren stoßen.Die Fahrt habe zwischen dem 20. und 22. März unter Aufsicht eines Guinness-Weltrekord-Teams auf einer Teststrecke in Pueblo im US-Bundesstaat Colorado stattgefunden, so Stadler weiter. Sie ...

