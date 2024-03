DJ PTA-News: S IMMO AG: Deutliche Steigerung der Ertragskennzahlen und erfolgreiche Transaktionen

Wien (pta/25.03.2024/14:10) - "Das vorliegende Jahresergebnis bestätigt die operative Stärke der S IMMO und unsere strategische Ausrichtung. Wir haben uns 2023 sukzessive von Immobilien in Deutschland getrennt und dafür einen klaren Investitionsfokus in Österreich und CEE gesetzt. Das wirkt sich wesentlich auf unsere Ertragskraft aus. Es ist uns gelungen, die Mieterlöse signifikant um mehr als 30 % zu erhöhen und das EBITDA auf ein Rekordniveau zu steigern", kommentiert Radka Doehring, Vorstand der S IMMO AG.

Operative Highlights:

* Mieterlöse vor allem auf Grund von Zukäufen ertragsstarker Immobilien um mehr als 30 % gestiegen * Die Erlöse aus der Hotelbewirtschaftung konnten im Vergleich zum Vorjahr auf EUR 70,0 Mio. verbessert werden (2022: EUR 56,4 Mio.) * Das Verkaufsvolumen belief sich auf insgesamt EUR 682,4 Mio. (2022: EUR 49,2 Mio.) und betraf im Wesentlichen vor allem Deutschland, aber auch Österreich und Kroatien * Ankauf mehrerer Büroimmobilien sowie eines Hotels am Wienerberg in Wien mit einer Bruttomietfläche von insgesamt rund 147.000 m² und jährlichen Mieteinnahmen von ca. EUR 21,0 Mio. * Ankauf von drei Bürogebäuden und einem Hotel in Tschechien mit jährlichen Mieteinnahmen von rund EUR 8,4 Mio. * Ankauf eines Portfolios in Tschechien bestehend aus sieben Büro- sowie drei Gewerbeimmobilien und einem Grundstück mit einer Gesamtmietfläche von rund 138.000 m² und jährlichen Mieteinnahmen von rund EUR 29 Mio.

Finanzkennzahlen:

* Der EPRA-NRV je Aktie lag zum 31.12.2023 bei EUR 28,01 * Die Mieterlöse stiegen auf EUR 202,6 Mio. * Gesamterlöse wurden auf EUR 336,5 Mio. gesteigert * Das Bruttoergebnis erhöhte sich deutlich auf EUR 179,3 Mio. * Das EBITDA erreichte mit EUR 142,6 Mio. den höchsten Wert der Unternehmensgeschichte * Der FFO I betrug zum 31.12.2023 EUR 99,6 Mio. * Im Juli 2023 wurde ein Green Bond mit einem Nominale von EUR 75 Mio., einer Laufzeit von fünf Jahren und einem Kupon von 5,5 % p.a. erfolgreich platziert

"Im dritten Quartal 2023 haben wir Tschechien als weiteren Kernmarkt der S IMMO etabliert und in diesem Zusammenhang bereits ein großes, ertragsstarkes Portfolio erworben. Auch am Ankauf eines weiteren Portfolios aus Büro- und Retailobjekten mit einer Gesamtmietfläche von rund 134.600 m², einem Vermögenswert von insgesamt EUR 494,5 Mio. und jährlichen Mieteinnahmen von rund EUR 28 Mio. arbeiten wir mit Hochdruck und haben bereits eine nicht-bindende Absichtserklärung dazu unterschrieben", sagt Tomás Salajka, Vorstand der S IMMO AG. "All diese Akquisitionen tragen dazu bei, dass wir das starke operative Ergebnis des Jahres 2023 weiter verbessern und steigern werden können. "

Ereignisse und Updates nach dem Bilanzstichtag

Am 15.01.2024 hat die S IMMO AG ein Aktienrückkauf-Programm gestartet, welches voraussichtlich am 31.03.2024 enden wird.

Anfang März haben Vorstand und Aufsichtsrat die Portfoliostrategie erneut angepasst. Im Zentrum steht die schrittweise Portfoliobereinigung allem voran um kleine und mittelgroße Büroimmobilien mit begrenztem Entwicklungspotenzial. Diese strategische Weichenstellung sieht - je nach Marktentwicklung und nur dann, wenn angemessene Preise erzielt werden können - in erster Linie substanzielle Veräußerungen in Kroatien, der Slowakei und Österreich vor und könnte zu einem vollständigen Marktaustritt in Kroatien und der Slowakei führen. In Österreich soll jedenfalls ein relevantes Portfolio bestehen bleiben. Die Verkaufsaktivitäten in Deutschland werden fortgesetzt und das Verkaufsprogramm auf das gesamte deutsche Portfolio ausgeweitet. Die Erträge aus den Veräußerungen sollen strategiekonform in ertragsstarke Büro- und Gewerbeflächen in der CEE-Region reinvestiert werden. In diesem Zusammenhang wurde im Februar 2024 eine Absichtserklärung für den möglichen Ankauf eines Immobilienportfolios in Tschechien von der CPI Property Group S.A. unterzeichnet.

Ergebnis im Detail

Gesamtvermögen Die Bilanzsumme der S IMMO Gruppe erhöhte sich zum 31.12.2023 von EUR 3.774,4 Mio. auf EUR 4.179,9 Mio. Der Bestand an Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten lag zum Jahresende bei EUR 445,1 Mio. (31.12.2022: EUR 246,9 Mio.).

Eigenkapital und EPRA-NRV Das Eigenkapital ohne Fremdanteile verringerte sich per 31.12.2023 auf EUR 1.648,4 Mio. (31.12.2022: EUR 1.697,2 Mio.). Der Buchwert je Aktie sank entsprechend auf EUR 23,43 (31.12.2022: EUR 24,07). Die Eigenkapitalquote verringerte sich von 47,2 % auf 40,7 %. Der EPRA-NRV je Aktie lag bei EUR 28,01.

Gesamterlöse Die Gesamterlöse konnten von EUR 260,5 Mio. im Vorjahr auf EUR 336,5 Mio. gesteigert werden. Dies ist unter anderem auf erfolgreiche Ankäufe in Österreich und Tschechien zurückzuführen.

Aufwand aus der Immobilienbewirtschaftung Die Aufwendungen aus der Immobilienbewirtschaftung erhöhten sich inflationsbedingt und wegen der Immobilienzukäufe auf EUR 108,7 Mio. (2022: EUR 79,5 Mio.). Diese Erhöhung ist auch auf höhere Betriebskosten zurückzuführen, welche nur zum Teil auf die Bestandsmieter umgelegt werden konnten.

Ergebnis aus der Hotelbewirtschaftung Das Bruttoergebnis aus der Hotelbewirtschaftung verbesserte sich um fast 30 % von EUR 13,4 Mio. auf EUR 17,3 Mio.

Verwaltungsaufwand Der Verwaltungsaufwand für das Geschäftsjahr 2023 betrug EUR 36,6 Mio. (2022: EUR 34,1 Mio.).

Immobilienbewertung Das Ergebnis aus der Immobilienbewertung war mit EUR -109,3 Mio. negativ (2022: EUR -78,4 Mio.), was im Wesentlichen auf die aktuell schwierigen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen zurückzuführen ist.

Finanzergebnis und Steueraufwand Das Finanzergebnis verschlechterte sich im Vergleich zum Vorjahr vor allem auf Grund von unbaren negativen Effekten aus der Derivatbewertung auf EUR -70,4 Mio. (2022: 16,9 Mio.). Der Steueraufwand verringerte sich von EUR -15,9 Mio. auf EUR 5,0 Mio.

KONSOLIDIERTE GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

Konsolidierte Gewinn- und Verlustrechnung für den Zeitraum 01.01.2023 - 31.12.2023

in Mio. EUR / Zeitwertmethode

01-12/2023 01-12/2022 Erlöse 336,5 260,5 davon Mieterlöse 202,6 155,7 davon Betriebskostenerlöse 63,8 48,4 davon Erlöse aus der Hotelbewirtschaftung 70,0 56,4 Sonstige betriebliche Erträge 4,2 2,2 Aufwand aus der Immobilienbewirtschaftung -108,7 -79,5 Aufwand aus der Hotelbewirtschaftung -52,7 -43,0 Bruttoergebnis 179,3 140,2 Erlöse aus der Veräußerung von Immobilien 682,4 49,2 Buchwerte veräußerter Immobilien -682,4 -49,2 Ergebnis aus der Veräußerung von Immobilien 0,0 0,0 Verwaltungsaufwand -36,6 -34,1 EBITDA 142,6 106,1 Abschreibungen -9,2 -9,7 Ergebnis der Immobilienbewertung -109,3 -78,4 Betriebsergebnis (EBIT) 24,1 18,0 Finanzergebnis -70,4 16,9 Ergebnis vor Steuern (EBT) -46,4 34,8 Ertragsteuern 5,0 -15,9 Jahresergebnis -41,4 18,9 davon den Anteilseignern des Mutterunternehmens zuordenbar -32,2 27,2 davon den nicht beherrschenden Anteilen zuordenbar -9,2 -8,3 Ergebnis je Aktie (in EUR) -0,46 0,39

