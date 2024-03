Hyundai will die Anzahl der Schnellladestationen seines eigenen HPC-Netzwerks "E-Pit" in Südkorea bis zum kommenden Jahr quasi verdoppeln. Derzeit betreibt der Automobilhersteller 286 Schnellladestationen an 54 Standorten im ganzen Land. Im nächsten Jahr sollen es 500 Stationen sein. Die Stationen bieten Ladegeschwindigkeiten von bis zu 350 kW. Elektroautos, die mit einem 800-Volt-System ausgestattet sind, können dort demzufolge in 18 Minuten von ...

