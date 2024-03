20 oder 38 Euro. So weit gehen die Kursziele für Vonovia auseinander - und das bei zwei fast zeitgleich erschienenen Analystenstudien. Und so stellt sich die Frage: Wer hat denn nun Recht? Barclays, Goldman Sachs oder liegt die Wahrheit wie so oft in der Mitte?Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Vonovia gesenkt. Statt bei 39,70 Euro liegt es nun bei 38 Euro. Im Vergleich zum aktuellen Kurs entspricht das aber immer noch einem satten Aufpreis. Die Empfehlung lautet daher weiter ...

