Knapp zwei Wochen Korrektur beim Bitcoin -.Was kommt jetzt: Einstiegskurse oder das Ende der Krypto-Rakete? Worauf es sich jetzt einzustellen gilt, wie stark die Nerven in den nächsten Wochen sein sollten, welche Zeichen die US-Wirtschaft und Währungshüter liefern und welche Richtung bei der Einordnung von Ethereum wahrscheinlich ist, erfahren Sie in diesem Interview mit Oliver Michel, Tokentus. Hinweis auf Interessenkonflikte:? Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Tokentus.