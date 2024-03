Adidas-Calls mit 86%-Chance bei Erreichen des alten Hochs

Die Nachricht, dass der DFB ab dem Jahr 2027 anstelle von Adidas mit dem US-Ausrüster Nike kooperieren wird, versetzte dem Kurs der Adidas-Aktie (ISIN: DE000A1EWWW0) nur eine kurze Delle, die am Ende des 21.3.24 bereits wieder geglättet war. Im frühen Handel des 25.3.25 startete die Aktie in der Nähe des Vortagsschlusses im Bereich von 200 Euro in die neue Handelswoche.

Wegen des höheren Wachstumstempos als der größte Mitbewerber Nike und der besser als erwarteten Entwicklung der Lagerbestände bekräftigten Experten mit Kurszielen von bis zu 230 Euro (RBC Capital Markets) ihre Kaufempfehlungen für die Adidas-Aktie. Mit Long-Hebelprodukten können Anleger in den nächsten Wochen bereits dann hohe Erträge einstreifen, wenn sich die Aktie zumindest wieder dem alten Hoch vom 14.3.24 bei 208,80 Euro annähert.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 205 Euro

Der UBS-Call-Optionsschein auf die Adidas-Aktie mit Basispreis bei 205 Euro, Bewertungstag 17.6.24, BV 0,1, ISIN: CH1272040804, wurde beim Aktienkurs von 199,90 Euro mit 1,02 - 1,05 Euro gehandelt.

Gelingt der Adidas-Aktie in spätestens zwei Wochen der Anstieg auf 208,80 Euro, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 1,41 Euro (+34 Prozent) steigern.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 191,217 Euro

Der BNP Paribas-Open End Turbo-Call auf die Adidas-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 191,217 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000PC6RRP1, wurde beim Aktienkurs von 199,90 Euro mit 0,93 - 0,94 Euro taxiert.

Kann sich die Adidas-Aktie in absehbarer Zeit auf 208,80 Euro steigern, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls - sofern der Aktienkurs nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt - auf 1,75 Euro (+86 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 184,563 Euro

Der Morgan Stanley-Open End Turbo-Call auf die Adidas-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 184,563 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000MG025W0, wurde beim Aktienkurs von 199,90 Euro mit 1,58 - 1,59 Euro quotiert.

Bei einem Kursanstieg der Adidas-Aktie auf 208,80 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls auf 2,42 Euro (+52 Prozent) steigern.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Adidas-Aktien oder von Hebelprodukten auf Adidas-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Quelle: hebelprodukte.de