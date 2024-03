ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Unilever auf "Sell" mit einem Kursziel von 3430 Pence belassen. Nach der Abtrennung des Eiscreme-Geschäfts werde der Konsumgüterkonzern noch stärker auf Schwellenländer ausgerichtet sein, schrieb Analyst Guillaume Delmas in einer am Montag vorliegenden Studie. Die verbesserte mittelfristige Prognose des Unternehmens für den Umsatz auf bereinigter Basis erkläre sich durch die Abspaltung aber nicht gänzlich. Die Rendite auf das investierte Kapital dürfte sich aber verbessern. Der Experte sprach insgesamt von guten Nachrichten, aber die operativen Risiken in den nächsten zwölf Monaten verschwänden dadurch nicht./ajx/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 25.03.2024 / 01:33 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.03.2024 / 01:33 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: GB00B10RZP78

