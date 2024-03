DJ MÄRKTE USA/Etwas leichter - Boeing-Aktie legt kräftig zu

NEW YORK (Dow Jones)--Zu Beginn einer Woche, die gespickt ist mit Konjunkturdaten, geht es an der Wall Street zur Eröffnung leicht nach unten. Der Dow-Jones-Index verliert kurz nach der Eröffnung 0,2 Prozent auf 39.409 Punkte. Der S&P-500 und der Nasdaq-Composite geben um 0,3 bzw. 0,5 Prozent nach. Am Anleihemarkt holen die Renditen einen Teil ihrer Verluste vom Wochenausklang wieder auf.

Bei den Einzelwerten steht die Boeing-Aktie im Fokus und legt um 2,2 Prozent zu. Nach der jüngsten Pannenserie tritt der Chef des Luft- und Raumfahrtkonzerns zurück. CEO Dave Calhoun höre zum Jahresende auf, teilte Boeing mit. Ein Nachfolger wurde nicht benannt.

Bei den US-Konjunkturdaten haben die Akteure besonders den Preisindex der persönlichen Ausgaben (PCE) im Blick, der am Freitag ansteht und als ein von der US-Notenbank bevorzugtes Preismaß gilt bei der Gestaltung ihrer Zinspolitik. In der Kernrate wird der PCE-Index wie schon im Januar mit einem Anstieg zum Vorjahr um 2,8 Prozent erwartet. Der US-Aktienmarkt kann wegen des Feiertages Karfreitag allerdings nicht unmittelbar auf die Daten reagieren.

Vor der Veröffentlichung auch anderer Konjunkturdaten dürften die Bewegungen nach der jüngsten Rekordjagd eher verhalten ausfallen, zumal viele Anleger erst einmal zu Gewinnmitnahmen tendieren dürften, wie bereits am Freitag zu sehen war. Die "Financial Times" merkt dazu an, dass die Insiderverkäufe im US-Technologiesektor auf ein Dreijahreshoch gestiegen seien.

Die Agenda der US-Daten zu Wochenbeginn ist übersichtlich. Der Chicago Fed National Activity Index für Februar fiel etwas besser als erwartet aus. Wichtiger dürften aber die nach der Startglocke anstehenden Neubauverkäufe für Februar werden.

Dollar legt weiter zu

Der Dollar setzt seine Aufwärtsbewegung zu Wochenbeginn fort. Der Dollar-Index gewinnt 0,2 Prozent. Der Dollar steigt und könnte vorerst auf einem erhöhten Niveau bleiben, unterstützt durch einen steigenden US-Aktienmarkt und eine solide US-Wirtschaft, obwohl die Aussichten auf bevorstehende Zinssenkungen der Federal Reserve im zweiten Quartal zu einem Rückgang führen dürften, so Chris Turner, Global Head of Markets bei ING.

Die Ölpreise ziehen an. Die Notierungen von Brent und WTI gewinnen bis zu 1,1 Prozent. Es gebe Anzeichen für eine Verknappung auf dem Markt und die geopolitischen Bedenken nähmen weiter zu, heißt es. Russland hat in der vergangenen Woche ein massives Raketen- und Drohnenfeuer auf die ukrainische Energieinfrastruktur abgefeuert. Der Angriff folgte auf eine Reihe von schweren Drohnenangriffen Kiews auf große russische Raffinerien in diesem Monat, die zu einem vorübergehenden Produktionsstopp führten und auf dem Markt Befürchtungen hinsichtlich der weltweiten Ölversorgung auslösten. Zudem wird der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen im Tagesverlauf über einen neuen Resolutionsentwurf für einen sofortigen Waffenstillstand im Gazastreifen abstimmen.

Technologie-Werte mit Abgaben

Unter den Einzelwerten stehen Intel (-3,8%) und AMD (-2,6%) deutlicher unter Druck. Laut der "Financial Times" hat China damit begonnen, die Richtlinien umzusetzen, wonach Mikroprozessoren der beiden Hersteller aus PCs und Servern der Regierung ausgemustert werden.

Um bis zu 1,2 Prozent geben Apple, Alphabet und Meta Platforms nach. Die EU-Kommission hat Apple, den Facebook-Konzern Meta Platforms und die Google-Mutter Alphabet ins Visier genommen. Sie leitete gegen die Konzerne erstmals ein Verfahren nach dem neuen Digital Markets Act ein. Bei Apple und Google will die EU untersuchen, ob sie sich an die Regeln halten, wonach App-Entwickler die Möglichkeit haben müssen, ihre Kunden über alternative Bezugsmöglichkeiten für ihre Apps außerhalb der großen App Stores zu informieren.

Für United Airlines geht es um 3,9 Prozent abwärts. Hier belastet, dass die US-Luftfahrtaufsicht nach einer Reihe von Sicherheitsproblemen in den vergangenen Wochen die Kontrollen bei der Fluglinie verschärft, wie das Wall Street Journal berichtet.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 39.409,05 -0,2% -66,85 +4,6% S&P-500 5.218,85 -0,3% -15,33 +9,4% Nasdaq-Comp. 16.340,33 -0,5% -88,49 +8,9% Nasdaq-100 18.221,34 -0,6% -118,10 +8,3% US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 4,61 +2,2 4,59 19,2 5 Jahre 4,21 +3,3 4,18 21,4 7 Jahre 4,23 +3,3 4,20 26,2 10 Jahre 4,23 +3,4 4,20 35,2 30 Jahre 4,41 +3,5 4,37 44,0 DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8:08 Fr, 17:30 % YTD EUR/USD 1,0831 +0,2% 1,0817 1,0809 -1,9% EUR/JPY 163,79 +0,2% 163,73 163,61 +5,3% EUR/CHF 0,9723 +0,3% 0,9712 0,9712 +4,8% EUR/GBP 0,8570 -0,1% 0,8583 0,8579 -1,2% USD/JPY 151,23 -0,0% 151,35 151,37 +7,3% GBP/USD 1,2641 +0,3% 1,2603 1,2598 -0,7% USD/CNH (Offshore) 7,2512 -0,4% 7,2499 7,2724 +1,8% Bitcoin BTC/USD 67.137,24 +0,3% 67.272,38 63.139,74 +54,2% ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 81,49 80,63 +1,1% +0,86 +12,2% Brent/ICE 85,87 85,43 +0,5% +0,44 +11,9% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 28,455 27,36 +4,0% +1,10 -14,5% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 2.174,73 2.166,94 +0,4% +7,79 +5,5% Silber (Spot) 24,76 24,68 +0,3% +0,08 +4,1% Platin (Spot) 910,30 897,85 +1,4% +12,45 -8,2% Kupfer-Future 4,01 4,01 +0,1% +0,00 +2,7% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags ===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/ros/cln

(END) Dow Jones Newswires

March 25, 2024 09:39 ET (13:39 GMT)

Copyright (c) 2024 Dow Jones & Company, Inc.