Um 7 Prozent legt der Umsatz bei Pro DV 2023 auf 4,5 Millionen Euro zu. EBIT und Gewinn stehen jeweils bei 0,38 Millionen Euro. Das ist ein Plus von 41 Prozent bzw. 46 Prozent. Dies liegt über den Erwartungen. Man kann zum vierten Mal in Folge Erlös und Marge steigern, obwohl das gesamtwirtschaftliche Umfeld herausfordernd ist. 2024 will Pro DV leicht ...

