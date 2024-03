EQS-News: Aareal Bank AG / Schlagwort(e): Hauptversammlung/Squeeze-Out

Ordentliche Hauptversammlung der Aareal Bank AG am 3. Mai mit Beschlussfassung zu Squeeze-out



25.03.2024 / 15:14 CET/CEST

Ordentliche Hauptversammlung der Aareal Bank AG am 3. Mai mit Beschlussfassung zu Squeeze-out Atlantic BidCo GmbH hat Barabfindung auf 33,20 Euro je Aktie festgelegt Wiesbaden, 25. März 2024 - Die Aareal Bank AG hat heute zu ihrer ordentlichen Hauptversammlung eingeladen. Diese findet am 3. Mai 2024 als virtuelle Versammlung statt. Auf der Agenda steht insbesondere der Beschluss über ein Squeeze-out der Minderheitsaktionäre. Die Hauptaktionärin der Aareal Bank AG, die Atlantic BidCo GmbH, hat ihr Übertragungsverlangen konkretisiert und dem Vorstand der Aareal Bank AG mitgeteilt, dass sie die Barabfindung für die beabsichtigte Übertragung der Aktien der Minderheitsaktionäre der Aareal Bank AG auf 33,20 Euro je Namensaktie festgelegt hat. Die Höhe der Barabfindung wurde von der Atlantic BidCo GmbH auf Grundlage einer Unternehmensbewertung festgelegt, die von der ValueTrust Financial Advisors Deutschland GmbH durchgeführt wurde. Die Angemessenheit der Barabfindung wurde durch den gerichtlich bestellten, sachverständigen Prüfer RSM Ebner Stolz GmbH & Co. KG bestätigt. Die Hauptaktionärin hält rund 95,50 Prozent am Grundkapital und den Stimmrechten der Aareal Bank AG. Darüber hinaus schlagen Vorstand und Aufsichtsrat der Hauptversammlung vor, den Bilanzgewinn des abgelaufenen Geschäftsjahres 2023 vollständig zu thesaurieren. Damit soll das weitere Wachstum unterstützt werden. Zudem ist die Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern vorgesehen, da mit Ablauf der diesjährigen Hauptversammlung die regulären Amtszeiten von Prof. Dr. Hermann Wagner, Denis Hall und Hans-Hermann Anton Lotter enden. Der Aufsichtsrat schlägt vor, folgende Kandidaten als Vertreter der Anteilseigner in den Aufsichtsrat zu wählen bzw. wiederzuwählen: Maximilian Rinke (Senior Managing Director der Centerbridge Partners, L.P.), Denis Hall (ehemaliger Chief Risk Officer, Global Consumer Banking, GE Capital) und Hans-Hermann Anton Lotter (Geschäftsführer der Atlantic BidCo GmbH). Prof. Dr. Hermann Wagner gehörte dem Aufsichtsrat seit 2015 an, seit 2021 als Aufsichtsratsvorsitzender. Im Anschluss an die Hauptversammlung 2023 war Jean Pierre Mustier vom Gremium zum Aufsichtsratsvorsitzenden und Nachfolger von Prof. Dr. Hermann Wagner bestimmt worden. Die Amtsübergabe erfolgte im Januar 2024. Weitere Tagesordnungspunkte sind neben der Entlastung von Vorstand und Aufsichtsrat und der Wahl des Abschlussprüfers unter anderem die Änderung der Obergrenze für die variable Vorstandsvergütung und die Verschmelzung einer Konzerngesellschaft auf die Aareal Bank AG. Die vollständige Tagesordnung der Hauptversammlung ist unter diesem Link veröffentlicht. Die Übertragung der Hauptversammlung für Aktionäre erfolgt live in Bild und Ton über ein Aktionärsportal auf der Website der Aareal Bank (im Bereich Investoren/Hauptversammlung 2024). Dort können Aktionäre ebenfalls über elektronische Kommunikation unter anderem ihr Stimmrecht ausüben, Vollmachten erteilen und Fragen einreichen. Ansprechpartner für Medien:



Über die Aareal Bank Gruppe Die Aareal Bank Gruppe mit Hauptsitz in Wiesbaden ist ein führender internationaler Immobilienspezialist. Sie nutzt ihre Expertise, um Trends, Herausforderungen und Chancen frühzeitig zu erkennen und für ihre Stakeholder zu nutzen. Die Aareal Bank Gruppe bietet Finanzierungen, Software-Produkte sowie digitale Lösungen für die Immobilienbranche und angrenzende Industrien und ist auf drei Kontinenten - in Europa, Nordamerika und Asien/Pazifik - vertreten. Die Geschäftsstrategie der Aareal Bank Gruppe ist auf einen nachhaltigen Geschäftserfolg ausgerichtet, mit Umwelt-, Sozial- und Governance-Aspekten als zentrale Bestandteile. Unter der Aareal Bank AG sind die Geschäftssegmente Strukturierte Immobilienfinanzierungen, Banking & Digital Solutions und Aareon gebündelt. Das Segment Strukturierte Immobilienfinanzierungen umfasst die Immobilienfinanzierungs- und Refinanzierungsaktivitäten der Aareal Bank Gruppe. Hier begleitet sie Kunden bei großvolumigen Investitionen in gewerbliche Immobilien. Dabei handelt es sich vor allem um Bürogebäude, Hotels, Shoppingcenter, Logistik- und Wohnimmobilien sowie Studierenden-Appartements. Im Geschäftssegment Banking & Digital Solutions bietet die Aareal Bank Gruppe Unternehmen aus der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft sowie der Energiewirtschaft als Digitalisierungspartner umfassende Beratungsservices und Produktlösungen an und bündelt es mit klassischem Firmenkunden-Banking und Einlagengeschäft. Die Tochtergesellschaft Aareon, führender Anbieter von SaaS-Lösungen für die europäische Immobilienwirtschaft, bildet das dritte Geschäftssegment. Sie digitalisiert das Immobilienmanagement mit nutzerorientierten Software-Lösungen. Diese vereinfachen und automatisieren Prozesse, unterstützen nachhaltiges und energieeffizientes Handeln und vernetzen die Prozessbeteiligten.



