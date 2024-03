Capcom Co., Ltd. (TOKYO:9697) wurde zum zweiten Mal als der am besten bewertete Videospiel-Publisher ausgezeichnet und belegt in den Annual Game Publisher Rankings von Metacritic den ersten Platz für 2023.

Metacritic ist eine Website, auf der Kritiker aus aller Welt ihre Bewertungen für Filme, Videospiele, Fernsehsendungen oder Alben mit einer Punktzahl abgeben, deren gewichteter Durchschnitt als "Metascore" bezeichnet wird, wobei 100 die höchstmögliche Punktzahl ist. Jedes Jahr erstellt Metacritic im Rahmen der Annual Game Publisher Rankings eine weltweite Rangliste, die auf Faktoren wie der Durchschnittsbewertung der einzelnen Titel, dem Verhältnis von positiven und negativen Kritiken und der Anzahl der Titel, die einen Metascore von 90 oder höher erreicht haben, basiert.

Im 14. Annual Game Publisher Ranking wurde Capcom für die allgemeine Beliebtheit seiner Spiele bei den Kritikern gewürdigt. Es ist das zweite Mal, dass Capcom den ersten Platz belegt, den es bereits im Ranking 2019 einnahm. Zu den Spielen gehörten Resident Evil 4, das sich seit seiner Veröffentlichung im März 2023 vor etwa einem Jahr über 7 Millionen Mal verkauft hat, Street Fighter 6, ein Kampfspiel der neuen Generation, das die moderne Esportszene aufmischt, und Ghost Trick: Phantom Detective, eine aktualisierte Neuauflage von Capcoms Titel-Bibliothek.

Capcom wird auch in Zukunft alles daran setzen, die Erwartungen aller Stakeholder zu erfüllen, indem es seine branchenführenden Fähigkeiten in der Spieleentwicklung einsetzt, um höchst unterhaltsame Spielerlebnisse zu schaffen.

[14. Annual Game Publisher Rankings von Metacritic] TOP 10 1. Capcom 325.7 2. Raw Fury 318.6 3. Chorus Worldwide 318.5 4. DANGEN Entertainment 316.4 5. Annapurna Interactive 313.6 6. Nintendo 312.1 7. Aksys Games 310.2 8. Bethesda Softworks 308.3 9. Sega 306.1 10. Thunderful 303.3 *Dieser Abschnitt wurde von Capcom anhand von Informationen von der Metacritic-Website zusammengestellt.

https://www.metacritic.com/news/2024-game-publisher-rankings/

ÜBER CAPCOM

Capcom ist ein weltweit führender Entwickler, Publisher und Vertreiber von interaktiver Unterhaltung für Spielkonsolen, PCs, Handhelds und drahtlose Geräte. Das 1983 gegründete Unternehmen hat Hunderte von Spielen entwickelt, darunter die wegweisenden Franchises Resident Evil, Monster Hunter, Street Fighter, Mega Man, Devil May Cry und Ace Attorney. Capcom hat seinen Hauptsitz in Osaka, Japan, und unterhält Niederlassungen in den USA, Großbritannien, Deutschland, Frankreich, Hongkong, Taiwan, Singapur und Tokio. Weitere Informationen über Capcom finden Sie unter https://www.capcom.co.jp/ir/english/

