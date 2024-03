Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Die Aareal Bank AG (ISIN DE0005408116/ WKN 540811) hat heute zu ihrer ordentlichen Hauptversammlung eingeladen, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemitteilung:Diese findet am 3. Mai 2024 als virtuelle Versammlung statt. Auf der Agenda steht insbesondere der Beschluss über ein Squeeze-out der Minderheitsaktionäre. Die Hauptaktionärin der Aareal Bank AG, die Atlantic BidCo GmbH, hat ihr Übertragungsverlangen konkretisiert und dem Vorstand der Aareal Bank AG mitgeteilt, dass sie die Barabfindung für die beabsichtigte Übertragung der Aktien der Minderheitsaktionäre der Aareal Bank AG auf 33,20 Euro je Namensaktie festgelegt hat. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...