Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Addiko Bank AG ("Addiko") (ISIN AT000ADDIKO0/ WKN A2PMK5) nimmt die Bekanntgabe der Absicht von Agri Europe zur Kenntnis, ein freiwilliges öffentliches Teilangebot für eine Beteiligung an Addiko abzugeben, so Addiko in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemitteilung: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...