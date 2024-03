Wien (www.anleihencheck.de) - S IMMO: Vorstand und Aufsichtsrat schlagen Hauptversammlung vor, keine Dividende für 2023 auszuschütten - AnleihenewsAufsichtsrat und Vorstand der S IMMO (ISIN AT0000652250/ WKN 902388) haben heute beschlossen, der Hauptversammlung am 03.05.2024 vorzuschlagen, für das Geschäftsjahr 2023 keine Dividende auszuschütten und den Bilanzgewinn in voller Höhe auf neue Rechnung vorzutragen, um die Mittel zur Stärkung der Bilanz zu verwenden, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. (25.03.2024/alc/n/a) ...

