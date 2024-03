Wien (www.fondscheck.de) - Der US-Asset-Manager Allspring will in das Geschäft mit börsengehandelten Fonds einsteigen, verrät Vorstandschef Joe Sullivan exklusiv im Interview mit "FONDS professionell", so die Experten von "FONDS professionell".Die frühere Investmentsparte der Großbank Wells Fargo ziele dabei auf ein stark wachsendes Segment des ETF-Marktes. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...