Seit Mitte Januar bewegt sich bei der Evotec-Aktie (WKN: 566480) praktisch nichts. Sie pendelt seitdem in einem engen Kursband zwischen 13,50 und 14,50 € hin und her. Aktuell notiert sie bei 13,54 €. Ist diese Seitwärtsphase eine Chance, den Titel günstig einzusammeln? Evotec vorgestellt Evotec mit Sitz in Hamburg ist ein international tätiges Unternehmen im Bereich der pharmazeutischen Wirkstoffforschung. In Forschungs- und Entwicklungspartnerschaften ...

