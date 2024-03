Das börsennotierte Unternehmen Awale Resources hat am 18. März 2024 und am heutigen Tag Bohrergebnisse des jüngsten Programmes veröffentlicht und damit den Aktienkurs deutlich steigen lassen. Am 15. März, also vor zehn Tagen wechselten die Aktien noch bei 0,18 CAD die Besitzer. Heute wurde in der Spitze ein Kurs bei 1,10 CAD erreicht. Ein stolzer Anstieg von 511 % innerhalb von weniger als zwei Wochen. Der Westen von Afrika ist bekannt für die massiven Goldvorkommen. Awale Resources konnte mit seinem Bohrprogramm Daten generieren, die es in sich haben: 32 Meter mit einem Goldgehalt von 45,7 Gramm pro Tonne. Ebenfalls in Westafrika sind Barrick Gold und Desert Gold Ventures aktiv. Warum das interessant ist, dass erfahren Sie im folgenden Bericht.

