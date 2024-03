Coinbase, eine führende Plattform im Krypto-Bereich, erlebt weiterhin eine bemerkenswerte Performance am Aktienmarkt. Mit einem aktuellen Kurs von 257,65 € und einem Wachstum von 9,01% in der letzten Woche zeigt sich die Dynamik des Unternehmens. Ungeachtet eines kleinen Rückgangs um etwa 2,5 Prozent am Freitag, sorgte die Gesamtentwicklung der letzten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...