Die Aktie von Micron Technology kennt weiter kein Halten. Der KI-Player legt nach einer bärenstarken Vorwoche infolge frischer Unternehmenszahlen einen Blitzstart in die neue Handelswoche hin. Sieben Prozent notiert die Aktie am Montag im Plus und zaubert damit einmal mehr ein neues Rekordhoch aufs Parkett.Die KI-Fete geht auch in dieser Woche weiter - zumindest bei Micron Technology. Die Aktie knüpft nahtlos an eine bärenstarke Vorwoche an. Satte 14 Prozent hatte Micron allein am Donnerstag nach ...

Den vollständigen Artikel lesen ...