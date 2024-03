Bernd Wünsche (Gurupress.de) - BYD hat am Montag in einem an sich starken Aktienumfeld wieder nachgegeben. Die Notierungen sanken um -1,7 %. Damit ist die Aktie aus Sicht der Akteure allerdings auch strukturell wieder schwächer geworden. Denn die Aktie sank auf weniger als 25 Euro und ist damit aus der Warte der charttechnischen Analysten wieder auf dem Weg, sich in eine deutlich schwächere Position [...]

Den vollständigen Artikel lesen ...