Die Aktie des chinesischen Automobilherstellers BYD steht bei 24,82 €, was einem leichten Rückgang von 1,39 % in der letzten Woche entspricht. Dies trotz der Bekanntgaben zur Erweiterung von Produktionskapazitäten in Brasilien und dem Start der Produktion in Indonesien im Jahr 2026. Hinzu kommt das anhaltende Interesse am griechischen Markt, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...