Vom Verkaufsverbot für Produkte von AMD, Intel und Microsoft in China zeigen sich Halbleiteraktien am Montag fast völlig unbeeindruckt. Der Branchenindex legt weiter zu.Trotz der am Wochenende durch die Financial Times bekannt gewordenen Meldung, dass China mit Hochdruck daran arbeitet, die Nutzung von Prozessoren von AMD und Intel sowie Software-Produkten von Microsoft künftig nicht nur in Regierungsbehörden, sondern bis hinunter auf die kommunale Ebene zu untersagen, behaupten sich Halbleiteraktien am Montag gut. China-Schock? Nix da! Von einem China-Schock ist in einem trägen Handel zum Auftakt in die erste von gleich zwei verkürzten Handelswochen nichts zu spüren: Der Branchenindex …