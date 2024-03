In den vergangenen beiden Wochen standen Zentralbanktreffen auf der Agenda und es kam zu überraschenden Entscheidungen. Die Aktienmärkte setzten derweil ihre Rekordjagd angeführt von den Magnificent 7 fort, während die Aussicht auf Zinssenkungen der deutschen Wirtschaft neue Hoffnung einhaucht. Dies zeigt sich am überraschend starken Anstieg des Ifo-Geschäftsklimaindex auf ein Neun-Monats-Hoch. Die Unternehmen schätzten ihre aktuelle Lage sowie die Geschäftsaussichten besser ein. In dieselbe Richtung zeigte der ZEW-Index, eine Umfrage unter Finanzmarktanalysten. Dieser stieg auf ein neues Zwei-Jahres-Hoch. Während viele ...

