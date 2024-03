The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 25.03.2024

Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 25.03.2024



ISIN Name

CA30957Q1028 FARMERS EDGE INC.

CA6857821046 OREA MINING CORP.

FR001400C2Z4 ENIBLOCK EO -,01

US92912L2060 VOXELJET AG SPONS.ADR/1

