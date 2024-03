Biocytogen Pharmaceuticals (Beijing) Co., Ltd. ("Biocytogen", HKEX: 02315), ein weltweit tätiges Biotechnologieunternehmen, das sich auf die Entwicklung neuartiger Antikörpertherapeutika konzentriert, und ABL Bio Inc. ("ABL", KOSDAQ: 298380), ein koreanisches Biotechnologieunternehmen mit klinischen Entwicklungsprodukten, das neuartige Therapeutika in der Onkologie und zur Behandlung von ZNS-Erkrankungen entwickelt, gaben heute ihre Zusammenarbeit zur Entwicklung neuer bispezifischer Antikörper-Wirkstoff-Konjugate (bsADCs) bekannt.

Die RenLite Mäuseplattform von Biocytogen kann vollständig humane Antikörper mit unterschiedlichen Epitopen und hoher Affinität produzieren. Diese Plattform zeichnet sich durch ihre Fähigkeit aus, Antikörper in einem gängigen Leichtkettenformat erzeugen zu können, indem sie eine unverwechselbare Kombination aus Designflexibilität, vereinfachten Herstellungsprozessen und optimaler Entwickelbarkeit zur Entwicklung von bsADCs bietet. Basierend auf dieser Plattform werden beide Unternehmen in der Lage sein, die Ausweitung ihrer Zusammenarbeit für unterschiedliche Arten der Entwicklung von Antikörper-Wirkstoff-Konjugaten zu erörtern.

Dr. Yuelei Shen, President und CEO von Biocytogen, erklärte: "Wir sind äußerst erfreut über die Zusammenarbeit mit ABL, einem Unternehmen, das fortschrittliche Plattformen für die Krebsimmuntherapie und zur Behandlung von ZNS-Erkrankungen besitzt. Der beständige Erfolg von ABL bei der Weiterentwicklung seiner Pipeline stellt sein Fachwissen und seine Fähigkeiten in der regulatorischen und klinischen Entwicklung sowie in Geschäftsentwicklungsaktivitäten nachdrücklich unter Beweis. Von unserer RenLite Mäuseplattform abgeleitete BsADC-Medikamente konnten ihre bessere Potenz bei unterschiedlichen Tumormodellen unter Beweis stellen, wobei sie darüber hinaus gute Sicherheitsprofile aufwiesen. Wir sind überzeugt, dass unsere vollständig humane bsADC-Plattformtechnologie, die eine verbesserte Tumor-Selektivität, zielsynergetisierte Internalisierung und bequeme CMC-Entwicklung bietet, die Fähigkeiten von ABL effektiv ergänzen wird. Unser gemeinsames Ziel ist es, die Entwicklung innovativer bsADC-Therapien voranzutreiben."

Sang Hoon Lee, CEO von ABL, erläuterte: "Wir sind äußerst erfreut, diese Partnerschaft mit Biocytogen für bsADCs aufbauen zu können. Diese Zusammenarbeit bietet eine gute Grundlage für die Entwicklung von bsADCs. Wir freuen uns auf eine produktive Zusammenarbeit und sind der festen Überzeugung, dass diese Partnerschaft zur Schaffung einer unverwechselbaren Pipeline beitragen wird, die die Lebensqualität der Patienten verbessert."

Über Biocytogen

Biocytogen (HKEX: 02315) ist ein globales Biotechnologieunternehmen, das die Erforschung und Entwicklung neuartiger Medikamente auf Antikörperbasis mit innovativen Technologien vorantreibt. Basierend auf der Gene-Editing-Technologie nutzt Biocytogen gentechnisch veränderte, proprietäre RenMice (RenMabTM/RenLite/RenNano/RenTCR-mimicTM) Plattformen für die Entdeckung vollständig humaner monoklonaler/bispezifischer/multispezifischer Antikörper, bispezifische Antikörper-Wirkstoff-Konjugate, Nanokörper und TCR-mimische Antikörper und hat seine Untermarke RenBiologicsTM zur Auslotung globaler Partnerschaften für eine Standardbibliothek mit über 400.000 vollständig menschlichen Antikörpersequenzen gegen etwa 1000 Zielmoleküle für die weltweite Zusammenarbeit aufgebaut. Bis zum 30. Juni 2023 wurden weltweit 50 Vereinbarungen zur gemeinsamen Entwicklung von therapeutischen Antikörpern und multiplen klinischen Wirkstoffen, zur Auslizenzierung und zum Transfer sowie 42 zielgerichtete RenMice Lizenzierungsprojekte geschlossen, darunter mehrere Partnerschaften mit multinationalen Pharmaunternehmen (MNCs). Biocytogen leistete Pionierarbeit bei der Generierung von humanisierten Knock-in-Modellen für die präklinische Forschung. Derzeit bietet das Unternehmen unter seiner Untermarke BioMiceTM einige Tausend handelsübliche Tier- und Zellmodelle sowie präklinische Pharmakologie- und Gen-Editing-Dienstleistungen für Kunden weltweit an. Biocytogen hat seinen Hauptsitz in Peking und verfügt über Niederlassungen in China (Haimen Jiangsu, Shanghai), den USA (Boston, San Francisco) und Deutschland (Heidelberg). Weitere Informationen finden Sie unter http://en.biocytogen.com.cn.

Über ABL Bio

ABL Bio Inc. (KOSDAQ: 298380) ist ein Biotechnologie-Unternehmen, das Antikörper-Therapeutika im Bereich Immuno-Onkologie und zur Behandlung neurodegenerativer Erkrankungen entwickelt. Mithilfe interner F&E- und globaler Partnerschaften hat ABL unterschiedliche BsAb-Plattformen, wie "Grabody-T" und "Grabody-B" entwickelt und eine innovative Pipeline mehrerer klinischer und präklinischer Arzneimittelkandidaten aufgebaut. Im onkologischen Bereich haben wir "Grabody-T" entwickelt, eine modulare 4-1BB-Proteine ansprechende Plattform, die ihre überlegene Wirksamkeit und Sicherheit nachgewiesen hat. Im Bereich neurodegenerativer Erkrankungen haben wir Grabody-B entwickelt, das entworfen wurde, um die Durchdringung der Blut-Hirn-Schranke (BBB) zu maximieren. Grabody-B ist auf Ziele bei einer Fülle neurologischer Erkrankungen anwendbar und bietet möglicherweise einen Durchbruch, um den hohen ungedeckten medizinischen Bedarf bei neurodegenerativen Erkrankungen anzugehen. Weitere Informationen finden Sie unter www.ablbio.com.

