Relativ unbemerkt hat Walt Disney in den vergangenen Wochen ein beeindruckendes Comeback hingelegt. Auch heute glänzt die Aktie wieder mit Stärke. Mit einem Plus von fast drei Prozent grüßt Disney am Montag von der Dow-Spitze.An der Spitze des Dow thront zum Wochenstart die Aktie von Walt Disney. Fast drei Prozent geht es für die Maus-Aktie heute nach oben. Sie profitierte insbesondere von einem positiven Analystenkommentar. Der Barclays Bank zufolge haben die Anleger inzwischen mehr Vertrauen darin ...

Den vollständigen Artikel lesen ...