DJ NACHBÖRSE/XDAX -0,0% auf 18.255 Punkte

FRANKFURT (Dow Jones)--Wenig Bewegung war im nachbörslichen Handel am Montag zu erkennen, was wohl neben der dünnen Nachrichtenlage den Osterferien und der verkürzten Handelswoche geschuldet war.

Die Nachricht von einem Aktienrückkauf verhalf Compugroup zu einem Plus von 3,5 Prozent. Bei Surteco (-0,8%) kamen die am frühen Abend veröffentlichen vorläufigen Zahlen zum Geschäftsjahr 2023 nicht gut an.

=== XDAX* DAX Veränderung 21.15 Uhr 17.30 Uhr 18.255 18.261 -0,0% ===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

March 25, 2024 16:21 ET (20:21 GMT)

