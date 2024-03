Verint Open Platform mit Best-of-Breed Workforce Management erweitert Talkdesk-Angebot für Contact Center mit Zugang zu robusten, skalierbaren Funktionen über Talkdesk CX Cloud

Talkdesk integriert die fortschrittlichen, automatisierten Workforce-Management-Funktionen von Verint, die auf künstlicher Intelligenz (KI) basieren, in Talkdesk CX Cloud.

Durch die End-to-End-Integration und die gemeinsame Nutzung von Daten können Talkdesk-Kunden die Prognosen und die Planung von Agenten vereinfachen und den Verwaltungsaufwand verringern.

Die langjährige Partnerschaft umfasst eine enge Abstimmung auf den Markt und spiegelt den gemeinsamen Fokus wider, Unternehmen dabei zu helfen, Mitarbeiter in Contact Centern mit modernen, KI-gestützten Tools zu halten und zu fördern.

Talkdesk®, Inc., ein weltweit führendes KI-gestütztes Contact Center für Unternehmen jeder Größe, gab heute auf der Enterprise Connect 2024 eine erweiterte Partnerschaft mit Verint® bekannt, um Contact Centern mit einem neuen Verint Workforce Management for Talkdesk-Angebot automatisiertes Workforce Management (WFM) zu bieten.

Talkdesk-Kunden steht nun über Talkdesk CX Cloud das beste WFM der Branche zur Verfügung. Es wird von der Verint Open Platform angetrieben, die speziell mit Daten und künstlicher Intelligenz (KI) als Kernstück entwickelt wurde, um die Automatisierung der Kundenerfahrung (CX) zu verbessern. Es macht sich die neuesten KI-Innovationen der Branche zunutze, indem es die heute verfügbaren kommerziellen KI-Modelle nutzt und neue Modelle, die im Laufe der Zeit verfügbar werden, schnell einbeziehen kann. Die Offenheit der Plattform lässt sich problemlos in Unternehmens-Ökosysteme integrieren und ermöglicht das Talkdesk-Angebot mit Best-of-Breed-Funktionen wie unternehmensgerechter Skalierung und flexibler Zeitplanung für Contact Center-Agenten.

Die Vorteile von automatisiertem WFM

Verint WFM for Talkdesk automatisiert den Austausch von Interaktions- und Verwaltungsdaten, so dass große Contact Center-Organisationen ihre betriebliche Effizienz steigern, Kosten senken und die Erfahrung ihrer Mitarbeiter verbessern können. Das Angebot bietet:

Leistungsstarke Automatisierung, die es Administratoren und Supervisoren ermöglicht, komplexe Arbeitsgruppen mit Massenverwaltungsfunktionen, Was-wäre-wenn-Szenarien und automatischen Antworten auf Agentenanfragen zu verwalten.

Neue oder aktualisierte Agenteninformationen und Änderungen der Teamhierarchie, die sofort synchronisiert werden.

Sprach- und digitale Interaktionsdaten auf Warteschlangenebene, die am Ende jedes Prognoseintervalls für das Intraday-Management und die Zukunftsprognose gesendet werden.

Statusänderungen der Agenten werden in Echtzeit aktualisiert, um die Einhaltung und Überwachung zu gewährleisten, während die täglichen Leistungsdaten der Agenten die Punktevergabe vereinfachen.

Diese fortschrittlichen Funktionen und die tiefgreifende Integration ermöglichen es großen Contact Center-Organisationen, dass die richtigen Agenten die richtige Arbeit zur richtigen Zeit erledigen. Talkdesk-Kunden werden von der vertieften Abstimmung zwischen den Go-to-Market-Teams profitieren, und es ist geplant, dass die Talkdesk-Teams Kundenunterstützung für Verint WFM leisten. Dieser Schritt baut auf dem bereits innovativen Talkdesk AppConnect-Direkteinkauf auf und rationalisiert die Beschaffungsprozesse für Talkdesk-Kunden.

Weitere Informationen erhalten Sie bei der Talkdesk und Verint Demo Rally in Talkdesk Stand 1729 von 13:00 15:00 Uhr EDT am Dienstag, 26. März 2024, auf der Enterprise Connect oder auf der Verint Workforce Management for Talkdesk Website.

Unterstützende Zitate

William Welch, President und Chief Operating Officer bei Talkdesk, sagte: "Contact-Center-Organisationen sind mit einem anhaltenden Arbeitskräftemangel konfrontiert, und die Bindung der Mitarbeiter an das Unternehmen und ihre Leistung sind für viele Führungskräfte von größter Bedeutung. Diese Faktoren sind mit zunehmender Größe und Komplexität der Contact Center schwieriger zu handhaben. Talkdesk vertieft seine Partnerschaft mit Verint, um sicherzustellen, dass Contact Center in jedem Segment über fortschrittliche, automatisierte Funktionen verfügen, um die betriebliche Effizienz zu steigern, die Erfahrung der Agenten zu verbessern und die Effektivität der Mitarbeiter zu erhöhen."

John Bourne, Senior Vice President für globale Vertriebskanäle und Allianzen bei Verint, sagte: "Auf der Grundlage einer langjährigen Partnerschaft und gemeinsamer Werte mit Talkdesk ist Verint bestrebt, unsere offenen Plattformfunktionen innerhalb der Talkdesk CX Cloud bereitzustellen. Contact Center auf der ganzen Welt können jetzt die Effizienz und Effektivität ihrer Mitarbeiter verbessern, indem sie die offene Plattform, die Daten und die KI von Verint nutzen, um das Kundenerlebnis und die Erfahrung der Mitarbeiter zu verbessern und gleichzeitig die Betriebskosten zu senken."

Über Talkdesk

Talkdesk® ist ein weltweit führendes Cloud Contact Center für Unternehmen jeder Größe. Talkdesk CX Cloud und Industry Experience Clouds helfen Unternehmen dabei, modernen Kundenservice auf ihre Art zu liefern. Unsere vertrauenswürdige, flexible und innovative Contact Center-Plattform nutzt KI und Automatisierung,

um außergewöhnliche Ergebnisse für ihre Kunden zu erzielen und den Gewinn zu verbessern. Wir bedienen Unternehmenskunden in über 100 Ländern und arbeiten mit unseren Kunden zusammen, um kontinuierliche Innovationen und bahnbrechende Ergebnisse zu erzielen. Unser unermüdliches Engagement für die Einhaltung unserer Zusagen und unsere Investitionen in ein Höchstmaß an Sicherheit und Zuverlässigkeit für unsere Produkte machen uns zu einem unübertroffenen Anbieter in der Branche. Verbessern Sie das Kundenerlebnis, erhöhen Sie die Effizienz und steigern Sie Ihren Umsatz mit Talkdesk, einer Cloud Contact Center-Plattform, die für Ihre Branche entwickelt wurde. Erfahren Sie mehr und nehmen Sie an einer selbstgeführten Demo unter www.talkdesk.com teil.

Talkdesk ist eine eingetragene Marke von Talkdesk, Inc. Alle Produkt- und Firmennamen sind Marken oder eingetragene® Marken der jeweiligen Inhaber. Ihre Verwendung bedeutet keine Verbindung zu diesen Unternehmen oder deren Billigung.

