Nach PEPE, BONK und Dogwifhat: Steht jetzt dieser Meme Coin vor der Kursexplosion?

Der Kryptomarkt hat sich erholt und von den Verlusten der letzten Woche will heute scheinbar niemand mehr etwas wissen. Während der Bitcoin-Kurs die 70.000 Dollar Marke überschritten hat, erleben auch die meisten Altcoins einen Aufschwung. Dabei gehören einmal mehr Meme Coins zu den großen Gewinnern. Egal ob Dogwifhat, PEPE, BONK, DOGE oder SHIB - sie alle liegen deutlich im Plus. Mitten in der Meme Coin Season sieht es auch stark danach aus, als könne der neue $DOGE20 kurz vor einer Kursexplosion stehen.

DOGE20: ICO endet bald

Initial Coin Offerings (ICOs) bieten Investoren die Möglichkeit, bereits vor der offiziellen Listung auf den verschiedenen Kryptobörsen in neue Coins zu investieren. Nach einem erfolgreichen ICO kann der Wert eines Coins sprunghaft ansteigen, da Millionen von Usern nach dem Listing Zugang zum jeweiligen Coin erhalten. Beim neuen Dogecoin20 ($DOGE20) sieht derzeit alles nach einer solchen Wertsteigerung nach der Markteinführung aus, da das Interesse der Investoren bereits im Vorverkauf enorm ist.

(DOGE20 ICO - Quelle: DOGE20-Website)

Der Meme Coin lehnt sich nicht nur mit seinem Namen an Dogecoin an, sondern präsentiert sich als eine Art "Version 2.0" des Originals, wobei sich $DOGE20 in einigen wesentlichen Aspekten von Dogecoin unterscheidet. Ein zentraler Unterschied ist die nicht-inflationäre Struktur von $DOGE20. Das begrenzte Angebot an Token, zusammen mit der hohen Nachfrage während des Presales, könnte schnell zu einer Kursexplosion führen.

Jetzt mehr über $DOGE20 erfahren.

Staking-Mechanismus

Das bereits limitierte Angebot der Token, die sich im Umlauf befinden, wird durch einen hohen Anteil an im Staking Pool gebundenen Token noch weiter reduziert. Dogecoin20, der auf der Ethereum-Blockchain basiert, bietet eine Staking-Funktion, die Investoren attraktive Renditen verspricht. Das wird möglich, da von Beginn an ein bestimmter Anteil der Token speziell für Staking-Belohnungen reserviert wurde. Die jährliche prozentuale Rendite (APY) wird dynamisch angepasst und hängt vom Volumen des Staking-Pools ab.

($DOGE20 Staking-Übersicht - Quelle: DOGE20-Website)

Mit der Zunahme der Teilnehmer im Staking Pool verringert sich die APY, was bedeutet, dass vor allem frühe Käufer besonders profitieren können. Aktuell beträgt die APY 113 %, wobei erwartet wird, dass sich dieser Wert auch zukünftig im hohen zweistelligen Bereich einpendeln kann. Das hat dazu geführt, dass bereits über 24 Milliarden Token in den Staking Pool eingebracht wurden, wodurch das Angebot zusätzlich verknappt wird, da gestakte Token für eine gewisse Zeit lang gesperrt sind.

Jetzt $DOGE20 kaufen und staken.

Analysten erwarten eine Kursexplosion

Die Entwicklungen der letzten Wochen zeigen einmal mehr, dass Renditen im Bereich von mehreren Tausend Prozent vor allem bei Meme Coins keine Seltenheit sind. Vor allem frühe Investitionen vor dem Listing an den Kryptobörsen können sich auszahlen, wie das Beispiel von Book of Meme (BOME) erst kürzlich eindrucksvoll demonstriert hat. Da der Handelsstart an den Exchanges den Coin Millionen von Nutzern zugänglich macht, sodass es schnell zu einer Kursexplosion kommen kann. Der Vorverkauf von $DOGE20 hat innerhalb kürzester Zeit mehr als 9 Millionen Dollar umgesetzt, was für einen starken Kursanstieg nach dem Launch spricht.

Die starke Nachfrage im Vorverkauf, der hohe Anteil an gestakten Token und das limitierte Angebot führen Analysten zu der Annahme, dass der Kurs nach dem Börsenstart schnell um das 20- bis 30-fache ansteigen könnte.

Jetzt rechtzeitig einsteigen und $DOGE20 im Presale kaufen.



Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.