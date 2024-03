Dr. Bernd Heim (Gurupress.de) - Varta versucht immer noch, sich zurück in einen akzeptablen Trend zu kämpfen. Der Titel musste sich am Ende nun mit dem minimalen Plus von 0,04 % bescheiden. Dennoch: Der Titel ist und bleibt im Abwärtstrend. Die Gesellschaft hat derzeit sogar - und das ist in der Vergangenheit nicht oft geschehen - die Analysten als Fürsprecher hinter sich. Die rechnen mit [...]

Den vollständigen Artikel lesen ...