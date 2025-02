BeschlussVARTA Aktiengesellschaft, Ellwangen JagstWiderruf der Zulassung zum Teilbereich des regulierten Marktes mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard)Auf Antrag des Emittenten wird die Zulassung der auf den Inhaber lautenden Stammaktien (ISIN: DE000A0TGJ55) zum Teilbereich des regulierten Marktes mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) widerrufen. Der Widerruf wird mit Ablauf des 12.05.2025 wirksam.Die Zulassung zum regulierten Markt (General Standard) bleibt bestehen, so dass die Aufnahme des Handels (Einführung) der Aktien im regulierten Markt (General Standard) am 13.05.2025 erfolgt.Frankfurt am Main, 12.02.2025Frankfurter WertpapierbörseGeschäftsführung