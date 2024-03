Der Kryptomarkt befindet sich auf einer aufregenden Wachstumsreise, der Bitcoin erreicht Allzeithochs und die gesamte Kryptomarktkapitalisierung übersteigt 2,37 Billionen US-Dollar. Dies geschieht zeitgleich mit der Einführung der MiCA-Regulierung, die am 30. Juni 2024 in Kraft tritt und auf die am 30. Dezember 2024 eine weitere Welle folgen wird, deren Ziel es ist, die Glaubwürdigkeit und Transparenz zu erhöhen und so die Verbreitung von Kryptowährungen zu fördern.

Mit über 20.000 Coins und Token und einer Nutzerbasis von über 300 Millionen Tradern, verglichen mit den 128 Währungspaaren des Devisenmarktes und geschätzten 50 Millionen Tradern, entwickelt sich Krypto zu einer zunehmend attraktiveren Handelsoption. Ihre Expansion wird durch ihre breite Anwendung in den Bereichen Finanzen, Fintech, Zahlungsverkehr und anderen Sektoren vorangetrieben. Durch Technologien wie L2-Lösungen und Blockchain-Protokolle können innovative Geschäftsmodelle eingeführt werden.

Um die rasant steigende Nachfrage nach Kryptowährungen zu befriedigen, suchen Brokerfirmen aktiv nach Lösungen für den Markteintritt. Daher präsentiert B2Broker die B2Trader Brokerage Platform (BBP), eine Krypto-Spot-Broker-Lösung, die Unternehmen dabei helfen soll, diesen wachsenden Trend zu nutzen und schneller als je zuvor Einnahmen zu erzielen!

Wer profitiert von B2Trader?

B2Trader ist eine leistungsstarke Lösung für Krypto-Broker (CFD und Derivate), OTC-Broker, Forex-Broker, Multi-Asset- und Multi-Market-Broker, Market Maker, Liquiditätsanbieter, Zahlungssysteme und sogar Banken, um die Markttrends aufzugreifen und in die am schnellsten wachsende Branche einzusteigen.

So kann jedes Geschäftsmodell die BBP nutzen:

FOREX-Broker

B2Trader kann eine ausgezeichnete Ergänzung für jeden FX-Broker sein. Neben den traditionellen Handelsplattformen (MT4, MT5, cTrader usw.), die hauptsächlich Vermögenswerte wie Devisen, Kryptowährungen, Aktienindizes und Edelmetalle für den Margin-Handel oder in Form von CFDs verwalten, können Sie mit dem B2Trader exklusiv den Krypto-Spot-Handel anbieten, ein neues Segment von Krypto-Händlern ansprechen, die sich für die physische Übertragung oder den Besitz von Kryptowährungen interessieren, und Einnahmen durch Provisionen, Aufschläge und effektives Risikomanagement erzielen.

Außerdem bietet BBP eine Lösung für regulierte Devisenmakler, die ihren Handel mit digitalen Vermögenswerten unter einer anderen Lizenz betreiben, um eine strategische Diversifizierung zu fördern und einen Wettbewerbsvorteil auf dem heutigen Markt zu erhalten.

Krypto-Broker

Broker, die sich auf Krypto-CFDs konzentrieren, Krypto als Sicherheit verwenden und eine Mischung aus Devisen- und Krypto-CFDs anbieten, können B2Trader nutzen, um bestehende Lösungen um den Krypto-Spot-Handel zu erweitern.

Angesichts des starken Wettbewerbs im Bereich der Kundenbindung und -akquise könnte das Fehlen von Krypto-Spot-Handelsoptionen dazu führen, dass die Kunden andere Dienste in Anspruch nehmen. Die Integration von B2Trader ist daher ein strategischer Vorteil für Brokerhäuser, da es ihnen ermöglicht, sich schnell an Markttrends anzupassen, den gefragten Krypto-Spot-Handel anzubieten und die Erwartungen ihrer Kunden zu erfüllen.

Market Maker

Market Maker können B2Trader nutzen, um auf verschiedene Börsen zuzugreifen, Liquidität effizient zu konsolidieren, wettbewerbsfähige Spreads zu erhalten, die Preisgestaltung zu optimieren und eine intelligente Routing-Ausführung über verschiedene Handelsplätze hinweg zu ermöglichen.

Liquiditätsanbieter

Die Aufnahme von Kryptowährungen in Ihr Angebot steigert Ihre Attraktivität für Broker, Hedgefonds und professionelle Händler erheblich. B2Trader vereinfacht diesen Prozess und stattet Sie mit den wichtigsten Tools aus, um Ihre Marktreichweite zu vergrößern und Ihre Gewinne zu steigern.

EMIs, Zahlungssysteme und Banken

Für EMIs, PSPs und Banken bietet B2Trader einen strategischen Vorteil, da die Lösung eine vielfältige Vermögensverwaltung, Überwachung und die Bildung von Liquiditätspools ermöglicht. B2Trader ermöglicht es diesen Unternehmen, Krypto-Dienstleistungen zu ihren bestehenden Aktivitäten hinzuzufügen, alle Transaktionen zu saldieren, Krypto-Konten anzubieten und sofortige Swaps zu realisieren.

BBP eröffnet unbegrenzte Möglichkeiten als Ihr Tor zu Krypto und seinen boomenden Trends. Dank seiner umfassenden API und einem kompletten Set an essenziellen Komponenten und Modulen lässt sich B2Trader nahtlos in jedes Geschäftsmodell integrieren.

High-Speed, High-Efficiency, High-Tech (Höchstgeschwindigkeit, höchste Effizienz, High-Tech)

B2Trader wurde für Unternehmen entwickelt, die die modernen Finanzmärkte bedienen wollen. Schon in der einfachsten Konfiguration kann B2Trader 3000 Handelsinstrumente verwalten und bis zu 3000 Anfragen pro Sekunde verarbeiten. B2Trader bietet Marktdaten in Echtzeit, Aktualisierungen alle 100 ms und eine ultraschnelle Orderausführung ab 1 ms. Dies lässt sich durch den Ausbau von Cloud-Ressourcen und -Computing noch weiter verbessern.

"B2Broker ist mittlerweile eine führende Größe in der FinTech-Branche. Wir sind seit 2014 in der Forex-Branche tätig und entwickeln seit 2017 Lösungen für die Krypto-Branche. B2Broker erhielt mehrere Auszeichnungen und Ehrungen, und dank unserer langjährigen Erfahrung wissen wir genau, was der Markt braucht.

Aus diesem Grund haben wir B2Trader entwickelt. Er ist unsere Antwort auf die sich verändernden Trends im Finanzwesen. Wir haben 18 Monate harte Entwicklungsarbeit und über 5 Millionen Dollar in B2Trader gesteckt. BBP wurde von unserem engagierten Inhouse-Team aus 40 Ingenieuren entwickelt, von denen jeder einzelne zu einer Lösung beigetragen hat, die den Anforderungen der heutigen Broker wirklich gerecht wird. In den nächsten 12 Monaten wollen wir die Zahl unserer Teammitglieder verdoppeln und unser Angebot noch weiter ausbauen!"

- Arthur Azizov, CEO und Gründer von B2Broker

Modernster Technologie-Stack

BBP konzentriert sich auf Zuverlässigkeit, Skalierbarkeit und Sicherheit und setzt dabei auf die neuesten Tools und Protokolle. Die zuverlässige Infrastruktur wird auf AWS gehostet, um Hardware-Risiken zu reduzieren. Sie nutzt MongoDB und Amazon Redshift für die Datenverwaltung und beinhaltet TradingView für Marktanalysen.

Kubernetes und Docker unterstützen skalierbare Implementierungen, während CloudFlare für DDoS-Schutz sorgt. Das FIX-Protokoll erhöht die Effizienz und Zuverlässigkeit von B2Trader.

Leistungsstarke Integrationen

Der von B2Broker entwickelte B2Trader bietet leistungsstarke Integrationen. B2Broker bietet eine umfassende Produktpalette an, darunter eine Handelsplattform, ein OMS, eine Vorhandels- und Nachhandelskontrolle, ein Liquiditätsmanagementsystem und eine Handelsoberfläche, CRM, Backoffice, Blockchain-Wallets für die Verarbeitung und das Sammeln von Coins/Tokens, Blockchain-Management-System für automatische Auszahlungen und Abrechnungen, mobile Anwendungen, technische Dokumentation, REST- und FIX-API-Protokolle, fortschrittliche White Label-Optionen und vieles mehr.

Durch die Integration von Marksman, einer Krypto-Liquiditätsverteilungsmaschine, optimiert B2Trader zudem die Verwaltung und sorgt für Marktaktualisierungen mit den neuesten Daten.

Mit Marksman können Krypto-Broker nach der Eröffnung eines Kontos durch die Eingabe von API-Anmeldeinformationen schnell eine Verbindung zu den wichtigsten Börsen herstellen. Dies ermöglicht es den Brokern, verschiedene Liquiditätspools von verschiedenen Börsen einzurichten, spezifische Ausführungs- und Routingregeln zuzuweisen und Failover-Protokolle sowohl für die Paare als auch für die Liquiditätspools einzurichten.

B2Trader ist als sofort einsatzbereite Lösung oder zur Integration mit jedem CRM über REST API erhältlich. Kontaktieren Sie das Vertriebsteam oder Ihren Kundenbetreuer, überzeugen Sie sich anhand der kostenlosen Demo und starten Sie Ihren Krypto-Spot-Broker innerhalb einer Woche!

