Beoble Kurs Prognose: Günstig bewerteter SocialFi-Coin mit 62x Potenzial

Nach dem großen Hype um Friend.tech wurde in diesem Jahr eine neue SocialFi-Anwendung mit dem Namen Beoble gestartet. Sie bietet einige spannende Funktionen, die vor allem für die Krypto-Community interessant sind. Aber auch an die traditionellen Web2-Nutzer soll gedacht werden, um eine Massenadaption zu begünstigen. Was der neue SocialFi-Coin genau zu bieten hat und wie er sich vermutlich entwickeln wird, erfahren Sie nun in der Beoble Kurs Prognose.

Was genau steckt hinter dem SocialFi-Coin Beoble?

Bei Beoble handelt es sich um eine Kryptowährung, welche sich in dem SocialFi-Sektor positioniert, der Schnittstelle zwischen Social Media und der Blockchain mit seinen finanziellen Aspekten. Dabei soll größter Wert auf Privatsphäre, Sicherheit und Mitwirkung gelegt werden.

Es ist eine Web3-Social-Media-Plattform geplant, welche eine Kommunikation zwischen den einzelnen Wallets ermöglicht. In diesem Zusammenhang bietet Beoble unterschiedlichste Funktionen wie Verdienste, Abonnements, Entdeckungen und ein belohnungsbasiertes Modell für Web-Communitys.

Das SocialFi-Projekt will die Gemeinschaft in den Mittelpunkt stellen. Deswegen hat sich das Gründerteam auch dazu entschlossen, dass Beoble der Community gehört. Ebenso soll für traditionelle Web2-Nutzer eine möglichst einfache Bedienbarkeit gewährleistet werden.

Bei dem BBL-Token handelt es sich um die native Kryptowährung des Ökosystems. Mit ihr sollen sich innovative Zirkulation innerhalb von Chatraum-Ökonomien ermöglichen lassen. Dabei können sich die Nutzer durch ihre Interaktionen Punkte verdienen. Somit erwerben sie wiederum Anteile von Chatgruppen. Nutzen lassen sich die Coins dann für beispielsweise Anwendungen, Premium-Funktionen, Spiele und Spenden.

Jetzt gefragten Community-Coin entdecken!

Aber auch Dritte können ihre Dienste über Beoble bereitstellen. Dabei werden für eine reibungslose Integration APIs und SDKs bereitgestellt. Somit sollen sich Dienste von ihnen innerhalb von nur 5 Minuten in das SocialFi-Ökosystem integrieren lassen.

Zu den Kernfunktionen von Beoble zählen die Wallet-zu-Wallet-Nachrichten, die modularen, sozialen Profile und DIDs (Dezentrale IDs), modulare Customer-Support-Tools, Asset-bezogenes Marketing und DApp-Integration.

Unterstützt wird das SocialFi-Projekt Beoble von den bekannten institutionellen Kryptoinvestoren Animoca Brands und DWF Labs. Zu den Investoren zählen zudem Hashkey Capital, Samsungs Next und Digital Currency Group.

Schon jetzt konnte Beoble einige Partnerschaften in den Bereichen L1, L2, Marktplätze, DeFi, SocialFi und Community aufbauen. Dies sind beispielsweise Binance Smart Chain, Manta Network und Pudgy Penguins.

Jetzt sozialen Coin nicht verpassen!

Community-Coin Smog baut seine Viralität kontinuierlich aus

Ein ebenfalls stark auf die Gemeinschaft zentriertes Projekt stellt der beliebte Memecoin Smog dar. Denn er hat mithilfe der Gamifizierung und den großzügigen AirDrop-Belohnungen ein besonders motivierendes Geschäftsmodell aufgebaut, welches für eine enorme Viralität gesorgt und den Memecoins innerhalb nur eines Monats in die Charts katapultiert hat.

Bereits am ersten Listungstag zeichnete sich das überdurchschnittliche Potenzial von Smog ab. Denn er konnte am ersten Tag mehr als doppelt so hoch wie Bonk steigen, welches der führende Memecoin auf Solana ist.

Jetzt Smog entdecken!

Seitdem konnte Smog kontinuierlich seine Nutzerbasis auf mehr als 106.910 Tokeninhaber ausbauen. Diese engagieren sich regelmäßig für das Wachstum des Memecoins, indem sie verschiedene Aufgaben erfüllen, für welche sie Kryptowährungen als Belohnung erhalten.

Schon nach gerade einmal nur 2 Monaten wurden beeindruckende 3,7 Mio. Aufgaben abgeschlossen. Somit dürfte sich Smog auch weiterhin auf den entscheidenden Krypto-Websites und in den Rankings an die Spitze arbeiten.

Stabilisierend auf den Kurs wirkt sich die attraktive Staking-Rendite von 42 % pro Jahr aus. Noch können Interessierte über die Website von Smog einen Rabatt in Höhe von 10 % erhalten, sofern das Angebot noch nicht vergriffen ist.

Jetzt in Smog investieren!

Alles über die letzten Entwicklungen und das Upgrade Beoble 2.0

In Kürze soll das SocialFi-Ökosystem von Beoble auf die Version 2.0 aufgerüstet werden. Dann werden unterschiedliche Blockchains unterstützt. Zu Beginn sind Bitcoin, Solana, Aptos, Ethereum, Polygon und Sui geplant.

Auf diese Weise sollen die Nutzer über verschiedene Chains und DApps miteinander kommunizieren können. Dabei sind künftig alle Konversationen über ein einziges Tool möglich.

Jedoch sollen in naher Zukunft noch weiter Informationen über das Beoble Upgrade und den Nutzen der eigenen Kryptowährung $BBL veröffentlicht werden.

Ebenso wurde am 20. März eine Partnerschaft mit Moralis bekannt gegeben. Somit soll Beoble nun mehr als 1 Mio. Adressen in Echtzeit überwachen können. Genutzt werden können diese Datenstreams für unterschiedliche Wallet-Funktionen.

Während auf dem Twitter-Profil erwähnt wird, dass man mittlerweile auch einen Dunkelmodus auswählen kann, so lässt sich die SocialFi-Anwendungen mit einem Test-Account über die Website bisher nicht nutzen.

Jetzt gefragten Community-Token entdecken!

Beoble Kurs Prognose

Laut den Angaben von CoinMarketCap wurde Beoble am 28. Februar erstmalig gelistet und konnte von seinem Initialpreis von 0,05003 USD auf 0,1778 USD um 255,53 % steigen. Insbesondere am ersten Tag verzeichnete das Projekte eine hohe Nachfrage, wobei direkt ein Allzeithoch von 0,4524 USD ausgebildet wurde.

Darauf folgte jedoch eine Phase mit Gewinnmitnahmen bis auf 0,1258 USD. Seitdem konnte Beoble wieder etwas zunehmen. Allerdings befindet sich BBL noch immer 60,43 % von seinem Allzeithoch entfernt.

Derzeit oszilliert Beoble zwischen dem 78,6er- und 61,8er-Fibonacci-Retratecement, in einer Spanne von 0,1302 und 0,2092 USD. Das Handelsvolumen hat erst heute wieder um 55,18 % auf 8,7 Mio. USD zugenommen.

Durch den allgemeinen Optimismus des Kryptomarktes könnte auch Beoble profitieren. Für einen weiteren Anstieg müsste erst mal das 61,8er-Fibonacci-Level überwunden werden. Das nächste Kursziel befindet sich dann bei 0,2647 USD. Stärkere Kursanstiege sind hingegen bei einer voll funktionsfähigen Anwendung und dem Upgrade realistischer.

Noch ist der BBL mit einer Marktkapitalisierung in Höhe von 20,61 Mio. USD im Vergleich zu anderen SocialFi-Coins günstig bewertet. Denn der Marktführer Mask Network kommt auf 472,92 Mio. USD, was fast das 23-Fache ist. Im Verhältnis zu anderen Kryptosektoren ist aber auch das noch günstig und bietet enormes Steigerungspotenzial.

Im Vergleich dazu kommt das am höchsten bewertete Social-Media-Unternehmen Meta, welches auch als Facebook bekannt ist, auf eine Marktkapitalisierung von 1,28 Bil. USD. Sollte Beoble Meta schlagen können, so entspräche dies einem 62-fachen Gewinn.

Jetzt in Community-Coin investieren!

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.