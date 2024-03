Solana News: Zwischen wegweisenden Upgrades und Aktivitätsrückgang

Zu einer der gefragtesten Blockchains gehörte in der letzten Zeit vor allem Solana, das zuvor durch den FTX-Skandal und die engen Verflechtungen mit der Kryptobörse starke Kursverluste erleiden musste. Während der Optimismus an den Kryptomarkt zurückgekehrt ist, zählte Solana zu einem der größten Gewinner unter den führenden Kryptowährungen. Nun stehen einige wegweisende Upgrades bevor, während Solana gleichzeitig Einbußen bei seinen jüngst gewonnenen Marktanteilen erleidet. Lesen Sie jetzt diesen Beitrag, um keine spannenden Entwicklungen der fundamentalen und Blockchain-bezogenen Daten zu verpassen!

Ein großer Anteil der neuen Memecoins stammte von der Blockchain von Solana, wie Bonk und Dogwifhat. Laut einem Tweet von SolanaFM vom 21. März werden auf Solana täglich mehr als 20.000 Memecoins erstellt. Gerade sie waren ein starker Katalysator für die Nachfrage und die Kursanstiege von SOL.

Aber auch andere Blockchains gewinnen langsam an Fahrt. So konnte die im Sommer 2023 gestartet Ethereum-Layer-2 Base von Coinbase zuletzt aufgrund von Memecoins eine gesteigerte Nachfrage verzeichnen. Dabei sind 15 der Top20 der Chain Memetoken. Ebenso stieg das TVL von Base auf fast 1 Mrd. USD.

Im Gegensatz dazu ist es bei Solana zu einem Rückgang der täglich aktiven Adressen gekommen. Während sie am 21. März noch bei 1,61 Mio. lagen, sind sie zuletzt auf 1,33 Mio. gesunken. Dennoch konnte sie in diesem Jahr stark zulegen.

Anzahl der aktiven Adressen auf Solana - Quelle: The Block

Ebenso haben sich die Gebühreneinnahmen der Solana-Blockchain entwickelt. Sie erreichten am 18. März mit 5,08 Mio. USD ihren Höhepunkt und haben sich seitdem auf 2,07 Mio. USD mehr als halbiert.

Dennoch sind sie wesentlich höher als sonst und man darf auch nicht vergessen, dass Solana nur sehr geringe Gebühren verlangt und sie deswegen niedriger als bei anderen Blockchains ausfallen.

Gesamtgebühren auf Solana - Quelle: The Block

Nach den Zuflüssen in Krypto-Fonds während der letzten 7 Wochen in Höhe von 12,3 Mrd. USD, kam es in der vergangenen Woche laut CoinShares zu Kapitalabflüssen im Umfang von 942 Mio. USD. Zu den Verlierern gehörte unter anderem Solana, da die Investoren 5,6 Mio. USD abgezogen haben.

Während Solana in der vergangenen Woche noch ein höheres On-Chain-Handelsvolumen als Ethereum verzeichnet hatte, ist es mit 13,85 Mrd. USD wieder unter das von Ethereum von 16,74 Mrd. USD gesunken.

Aber auch beim NFT-Handelsvolumen in USD liegt Solana im 24-Stunden-, 7-Tages- und 30-Tagesvergleich hinter Ethereum und Bitcoin. Lediglich beim Gesamtvolumen ist Solana weiterhin auf Platz 2 hinter Ethereum.

Solana gewinnt zwei Auszeichnungen als bestes Blockchain-Ökosystem

CMC Crypto Aware - Quelle: CoinMarketCap

Anfang des Jahres wurde Solana von der Krypto-Community bei dem von CoinMarketCap veranstalteten CMC Crypto Award als "Crypto of the Year" ausgezeichnet. Nun wurde auch eine neue Studie von CoinGecko veröffentlicht, die Solana als das populärste Ökosystem des Jahres kürze. Dabei hat es 49,3 % des gesamten Web-Traffics von CoinGecko ausgemacht, was weit vor dem zweiten Platz Ethereum liegt, das nur auf 12,73 % kommt.

What are the most popular blockchain ecosystems on CoinGecko?



Our study shows @Solana leading followed by @Ethereum and Binance Smart Chain.



Let's dive into the findings in this thread



Read the full study: https://t.co/ZhLRr9Egop pic.twitter.com/h45M9KRmBL - CoinGecko (@coingecko) March 24, 2024

Ebenso wurde Solana selbst von Vitalik Buterin, dem Gründer von dem Konkurrenten Ethereum, gelobt. All dies verdeutlicht das enorme Potenzial, welches die Investoren und Entwickler in Solana sehen.

Neuer NFT-Standard für Solana

Wie auch für Ethereum ist Anfang April ein neuer NFT-Standard für Solana geplant. Dieser wird von der Metaplex Foundation eingeführt und soll sich durch 80 % niedrigere Mint-Kosten, höhere Effizienz, bessere Erweiterbarkeit und Einfachheit für Entwickler auszeichnen. Ebenso soll er weniger Netzwerkleistung von Solana in Anspruch nehmen.

Laut den Aussagen der Entwickler seien in den neuen NFT-Standard alle Erkenntnisse seit der Einführung ihres ersten Solana-NFT-Standards im Jahr 2021 geflossen. Im Vergleich zum Bubblegum Standard für komprimierte NFTs (cNFTS) sind sie zwar teurer, allerdings müssen dafür auch keine Nachteile in Kauf genommen werden.

Metaplex Core unterstützt eine umfangreiche Reihe von Plug-ins. Mit diesen können die Entwickler erweiterbare Funktionen nutzen, wie etwa Staking und Punktesysteme. Zudem wird eine bessere Kompatibilität mit NFT-Standards anderer Blockchains versprochen, was über beispielsweise LayerZero und Wormhole ermöglicht wird.

Die mit den neuen NFTs erzielten Einnahmen sollen zu 50 % in die Treasury des MPLX-tokens fließen. Somit kann die Gemeinschaft über die weitere Verwendung der Mittel bestimmen. Diese können beispielsweise verbrannt oder als Staking-Rendite vergütet werden. Somit erhält der Token einen größeren Wert.

Block-Optimierung des Solana-Netzwerks

Aufgrund der hohen Nutzung des Solana-Netzwerks wurden einzelne Netzwerkkomponenten auf die Probe gestellt. Für die Block-Optimierung sind hauptsächlich die Prioritätsgebühren und der Transaktionsplaner wichtig. Nun hat das Entwicklerteam von Solana auf eine Reihe von Möglichkeiten für Entwickler und Operatoren hingewiesen.

Die Prioritätsgebühren können in die DApps der Entwickler eingebunden werden, um die Nutzererfahrung zu verbessern. Bisher wird diese Funktion jedoch noch von kaum jemandem verwendet.

Zudem kann über die Optimierung der CU (Compute Units) während der Stoßzeiten und des Erreichens des Block-Limits von 48M CU die Anzahl der Transaktionen durch die Verringerung der CUs erhöht werden.

Außerdem können Entwickler bei der CU-Budgetanforderungsoptimierung für ihre Transaktionen ein bestimmtes CU-Budget festlegen. Ohne Angaben ist dieser Wert standardmäßig höher, als die meisten Transaktionen benötigen, da sie nicht das gesamte CU-Budget benötigen, welches sie zugewiesen haben. Somit kann es zu ineffizienten Transaktionsplanungen kommen, was durch verbesserte CU-Anfragen optimiert werden kann.

Der Transaktionsplaner soll mit v1.18 Mitte April eingeführt werden. Mit seiner Hilfe können die Blöcke effizient und wirtschaftlich gefüllt werden. Vor der Einführung sind jedoch noch sorgfältige Tests notwendig.

