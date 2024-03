Dr. Bernd Heim (Gurupress.de) - Coinbase hat die nächste Top-Marke erreicht. Die Aktie gewann am Montag gleich 9,4 %. Ein Grund: Der Bitcoin hat die Marke von 70.000 Dollar überschritten. Die Aktie lebt von der Stärke des Bitcoin, Damit hat der Titel ein großes Risiko, das unverändert Analysten zur Vorsicht mahnt. Die gehen von Verlusten in Höhe von -24 % aus, so die aktuellen [...]

