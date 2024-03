JERUSALEM (dpa-AFX) - Bundesaußenministerin Annalena Baerbock kommt am Dienstag (8.30 Uhr) in Jerusalem mit ihrem israelischen Kollegen Israel Katz zusammen. Im Mittelpunkt des Treffens dürften neben der Frage des Zugangs für humanitäre Hilfsgüter für die notleidende Zivilbevölkerung im Gazastreifen die politische Zukunft der Region stehen. Seit Wochen wirbt die Grünen-Politikerin für eine humanitäre Waffenruhe, damit die von der islamistischen Hamas weiterhin festgehaltenen israelischen Geiseln freikommen und Hilfslieferungen den Gazastreifen erreichen.

Schon zum Auftakt ihres knapp zweitägigen Besuches in Ägypten, den Palästinensischen Gebieten und Israel hatte die Bundesaußenministerin die israelische Regierung erneut aufgefordert, "endlich die Grenzübergänge für viel mehr Hilfe" zu öffnen. Luftabwürfe oder Seebrücken für Hilfsgüter seien keine nachhaltige Lösung. Die deutsche Luftwaffe hatte vor gut einer Woche damit begonnen, vor allem Lebensmittel über Gaza abzuwerfen.

Baerbock warnt zugleich vor der geplanten israelischen Bodenoffensive in Rafah. Die Pläne für eine Bodenoffensive sind stark umstritten, weil etwa 1,5 Millionen der 2,2 Millionen Bewohner des Gazastreifens dort Schutz vor den Kämpfen in anderen Teilen des Küstenstreifens gesucht haben. Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hat deutlich gemacht, dass er eine Offensive in Rafah notfalls auch im Alleingang durchführen will./bk/DP/nas