Dr. Bernd Heim (Gurupress.de) - ITM Power hat am Montag weitere - 0,5 % hinnehmen müssen. Die Aktie befindet sich auf Talfahrt, wie in etwa -6 % über den Zeitraum von fünf Tagen auch belegen. Die Notierungen sind zwischenzeitlich vor einigen Wochen (Mitte Februar) einmal deutlich nach oben gerutscht, nachdem das Unternehmen mit seinen Halbjahreszahlen am Ende die Börsen sogar überzeugen konnte. Jetzt aber sieht es [...]

Den vollständigen Artikel lesen ...