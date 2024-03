News von Trading-Treff.de Neue Rekorde zum DAX Wochenstart bringen die 18300 in den Fokus, während die Wall Street weiter konsolidiert - meine Tradingideen am 26.03.2024 Die DAX-Rekordlaune hält erneut an Die starke Handelswoche mit einem erneuten Aufschlag von 1,5 Prozent reihte sich nahtlos an den Trend der letzten Wochen an. Wir schauten zum Wochenausklang auf weitere Allzeithochs und skizzierten das Geschehen in der Morgenanalyse am 25.03.2024 ...

